 

В сети обсуждают новый выход Кейт Миддлтон, нарушивший несколько правил королевского дресс-кода

09.02.2022, 10:32, Разное
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В Великобритании продолжается неделя психологического здоровья детей, а вместе с ней и работа герцогини Кембриджской в этом направлении. Вчера Ее Высочество, объявившая в прошлом июне о создании The Royal Foundation Centre for Early Childhood, благотворительного центра, ориентированного на работу с маленькими детьми, посетила семейный центр в районе Саутуарк. 

Для выхода Кейт выбрала простой и элегантный образ, который, с одной стороны, противоречит королевскому дресс-коду, с другой – максимально демократичен. Герцогиня надела черные узкие брюки и водолазку в комплекте с клетчатым блейзером и черными лодочками. Аксессуары выбрала фамильные – жемчужные серьги и ожерелье с сапфиром Astley Clarke. Модные эксперты сразу припомнили, что, во-первых, черное монаршие особы носят исключительно в траур, а во-вторых, женщинам из королевского семейства рекомендуется выбирать брюки свободного кроя, а не зауженные легинсы. Но это правило Кейт нарушает весьма часто.

Кейт Миддлтон 

Кейт приехала в семейный центр и стала участницей еженедельной группы MumSpace PACT Southwark. Ее Высочество пообщалась с волонтерами, которые рассказали о работе центра, а потом вместе с детьми и их родителями приняла участие в кулинарном мастер-классе. Засучив рукава, герцогиня помогала детям готовить фруктовые кебабы, например, для десерта двухлетнего Джонатана Кейт нарезала бананы.

Центр PACT (Parents and Communities Together) в Саутуарке существует с 2014 года и основная его деятельность направлена на поддержку молодых родителей. 

Напомним, что Кейт Миддлтон не первый год уделяет особое внимание организациям, ориентированным на работу с детьми – герцогиня постоянно посещает благотворительные центры, школы, участвуют в социально значимых мероприятиях. Так, в ближайшее воскресенье в эфир выйдет специальный выпуск детского вечернего шоу “Сказка на ночь”, в котором Кейт прочитает свою любимую детскую историю.



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