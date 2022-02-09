В Кремле ответили ждущему сигналы о признании Крыма Лукашенко

В интервью Владимиру Соловьеву Александр Лукашенко в очередной раз обозначил свою позицию по Крыму. По слова политика, Белоруссия официально признает Крым территорией России, а также независимость Абхазии и Южной Осетии тогда, когда Владимир Путин скажет, что это необходимо.

В Кремле же считают, что посылать дополнительные сигналы белорусскому лидеру не нужно. В беседе с URA.RU Дмитрий Песков отметил, что Александр Лукашенко хорошо знает реальное положение вещей, поэтому он может самостоятельно принять решение – тогда, когда сочтет это целесообразным.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Абхазия и Южная Осетия являются признанными Россией государствами, а Крым – это российский регион.

Полуостров воссоединился с РФ в марте 2014 года. Соответствующее решение было принято большинством жителей региона на референдуме (96,57% проголосовали за присоединение к России).

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В доктринальных документах Незалежной не исключается возможность возвращения полуострова военным путем. На последний факт обратил внимание Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с Эммануэлем Макроном.