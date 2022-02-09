Почему встреча Путина и Зеленского до сих пор не состоялась – объяснил Песков

Несмотря на то, что на Украине неоднократно заявляют о готовности к переговорам с представителями России, в частности, с президентом Владимиром Путиным, в Москве не видят смысла в такой встрече. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков неоднократно объяснял, почему главы двух государств так и не провели личную беседу.

Судя по последнему заявлению представителя Кремля, позиция Путина остается неизменной: по-прежнему неясно, что обсуждать на такой встрече. В разговоре с журналистами Песков отметил, что президент России не отказывается от переговоров с украинским коллегой, однако необходимо сначала понять, какая цель будет у этой беседы.

Владимир Зеленский и другие представители украинской власти заявляли, что намерены разговаривать о Крыме и Донбассе. В Москве же давали понять: темы принадлежности полуострова для Кремля просто не существует. Владимир Путин обозначал, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины, а значит, Киев должен решать данный вопрос с ДНР и ЛНР.

Российская сторона лишь призывает украинских властей выполнять Минские соглашения. Киев не просто игнорирует ранее достигнутые договоренности, но и публично отказывается от них.