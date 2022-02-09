Как воспитывают детей мамы разных знаков зодиака и чего не хватает их детям

Многие женщины стремятся больше знать о своих детях, лучше их понимать. Для этого они анализируют поведение свои чад, штудируют книги по воспитанию, изучают гороскопы. Но на то, как сложатся взаимоотношения между мамой и ребенком, может повлиять также знак зодиака, под которым родилась сама мамочка.

Овен

Матери-Овны считают, что их дети самые умные и самостоятельные. Такими они и вырастают. Но у этих детей детство не всегда беззаботное. Мамы нагружают их домашними обязанностями, просят присматривать за младшими. Из-за таких нагрузок в детстве у взрослых детей иногда пропадает желание создавать свои семьи.

Телец

Для мам-Тельцов очень важно не потерять связь с ребенком, особенно с дочкой. Они очень дружны со своими детьми, стараются дарить им как можно больше тепла, положительных эмоций. Но у такой опеки есть и обратная сторона. Представители этого знака никогда не оставляют в покое своих любимчиков. Они и после свадьбы вмешиваются в дела своих детей.

Близнецы

Из женщин-Близнецов получаются не просто мамы, но и подружки для своих детей. Причем они находят общий язык и с дочкой, и с сыном. Правда, дети у таких мамочек рано чувствуют себя самостоятельными и не всегда обращаются за советом. Тем не менее представительницы этого знака всегда находят время для общения со своими чадами.

Рак

У Раков на первом месте семья, они любят проводить время дома с близкими. Мамы, представители этого знака, обычно бывают внимательными и нежными. У них вырастают хорошие домашние дети. Таких женщин волнует развитие детей, их обучение, будущая работа. Как результат, дети у них часто вырастают неуверенными в себе.

Лев

Мама-Лев считает себя со своими детьми единым целым. Даже говоря о них, женщина употребляет местоимение “мы”. Дети у таких мамочек ухоженные, воспитанные, вовремя накормлены. Правда, более глубоко заниматься их развитием у этого знака не всегда есть время.

Дева

Матери, которые родились под знаком Девы, окружают своего ребенка заботой, стараясь дать ему все самое лучшее. К сожалению, не все дети это понимают. Они больше нуждаются в женской ласке и добром слове, а вот самопожертвование матери для них пока не представляет никакой ценности.

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Весы

Мамы-Весы также дружат со своими детьми. Для своих дочерей и сыновей они стараются создать дома спокойную обстановку. Благодаря полученному воспитанию у них легко получается создать собственные семьи. А если мать растит своих чад сама, то с самого детства им приходится быть для нее опорой и собеседниками. Если женщина-Весы на что-то пожалуется детям, они постараются ее поддержать.

Скорпион

Из страстных и упрямых Скорпионов получаются слишком эмоциональные матери. Они хорошо разбираются в людях и очень переживают, что окружающие могут чем-либо навредить их детям. Именно поэтому представители этого зодиакального созвездия стремятся осуществлять контроль над каждым аспектом жизни своего ребенка. Из-за повышенного внимания матери-Скорпиона дети часто испытывают стресс.

Стрелец

Среди всех знаков зодиака мамы-Стрельцы наиболее внимательны к своим детям. Они много времени и сил тратят на развитие их способностей. Как результат, их отпрыски часто опережают своих сверстников в интеллектуальном развитии.

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Козерог

Мамы-Козероги боятся хоть что-то сделать неправильно. Они заботятся о четком режиме, о полезных продуктах, держат детей рядом с собой. Будучи подростками, такие чада чувствуют себя зависимыми. Но представительницы этого знака зодиака никогда не мешают ребенку развиваться, много с ним занимаются, учат читать и писать. При этом Козероги бывают скупы на ласку.

Водолей

Из женщин, рожденных под знаком Водолея, матери часто получаются жестокими. От своих отпрысков они ожидают полного подчинения, стремятся привязать их к себе до конца жизни. Слабохарактерные дети их слушают. Но, если чада начинают бунтовать, это приводит к конфликтам.

Рыбы

Мамы-Рыбы часто не понимают, что их дети – прежде всего отдельные личности. Они считают, что их чада являются продолжением их самих, и не только позволяют себе вмешиваться в их жизнь, но при этом постоянно рассказывают лишние подробности о своей. По этой причине нравственное воспитание таких подростков получается слишком ранним. Дети быстрее становятся взрослыми и стремятся познать разные стороны жизни.