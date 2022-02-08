Владимир Путин отметил, что власти Мали благодарны россиянам за проделанную работу

8 февраля на пресс-конференции, прошедшей после встречи президентов РФ и Франции в московском Кремле, Владимир Путин расставил все точки над «i» в теме российско-африканского сотрудничества, отвечая на вопросы журналистов о «ЧВК Вагнера» в Мали.

В первую очередь российский лидер подчеркнул право Мали на самостоятельный выбор партнеров как суверенного государства:

«Если Мали делает такой выбор – работать с нашими компаниями, значит, она имеет на это право».

Владимир Путин подчеркнул, что в Мали работают частные компании, с которыми ни российское правительство, ни российское государство не имеют ничего общего. По словам президента, от руководства Мали никаких замечаний по поводу коммерческой деятельности этих компаний не высказывалось.

«Я уже сказал, что российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорю это совершенно ответственно без всяких задних мыслей. Местные власти на государственном уровне их приглашают, благодарят за проделанную работу и так далее», – сказал президент России.

Россияне тренируют солдат малийской армии и специалистов силовых ведомств. Также РФ поставляет в Мали помощь в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Бамако.