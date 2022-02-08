Скандалы: PRолёт «Байкала»

Наследника «кукурузника» расхвалили раньше времени

Лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полёт –об этом с гордостью сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Байкал» взлетел с аэродрома Арамиль в Екатеринбурге, полёт продолжался 25 минут на высоте 500 метров. Сообщается, что все системы отработали в штатном режиме, подтвердив высокое качество машины. Запуск самолёта в серию планируется на 2024 год.

Появление нового образца техники – это всегда достижение. Однако похоже, что «Байкал» поспешили расхвалить раньше времени. По крайней мере абсолютно пиаровским ходом видится представление самолёта как наследника знаменитого Ан-2, приходящего ему на замену. Ан-2 действительно является легендарной машиной, которую до сих пор продолжают эксплуатировать во многих странах по причине её дешевизны, простоты в обслуживании и неприхотливости в использовании. Теоретически «Байкал» во многом превосходит Ан-2. Так, дальность его полёта с полной загрузкой в 2 тонны составляет 1500 километров, тогда как у Ан-2 она составляет 990 километров. Выше у «Байкала» и крейсерская скорость – 300 километров в час против 180 у «кукурузника». Однако у экспертов уже возникают вопросы. Сможет ли «Байкал» взлетать с зимников и песчаных аэродромов практически на «пятке», как это делал Ан-2? В отличие от своего предшественника ЛМС-901 является монопланом, а потому взлётная полоса ему нужна длиннее. Кроме того, бипланы более надёжны в полёте при боковом ветре и в экстремальных погодных условиях – а «кукурузники» зачастую как раз использовались там, куда не летал больше ни один самолёт. Получается, обо всех слабо подготовленных площадках, на которые приземлялся Ан-2, придётся забыть?

Также многие обращают внимание на мощность двигателя: используемый на «Байкале» ВК-800 выдаёт 800 «лошадей», а Ан-2 обладал целой тысячей. Хватит ли «Байкалу» такой мощности? Да, у него меньше пассажировместимость – всего девять человек (что тоже отличает его не в лучшую сторону от Ан-2). Зато на 500 килограммов больше грузоподъёмность. Хотя уже звучит критика: грузовой люк у «Байкала» расположен в хвосте за пассажирскими креслами. Не возникнет ли опасность неправильной загрузки и нарушений центровки? А ведь это может случиться, так как Ан-2 как раз использовали и в хвост, и в гриву, потому что другой возможности перевезти людей и груз часто не было. «Байкал» же больше походит на дорогую игрушку для перевозки состоятельных пассажиров на отдых, чем на рабочую лошадку. Кстати, по данным БФМ, его цена составляет 1,5 млн долларов. В своё время в отечественной авиации использовались тысячи «кукурузников». Многие ли смогут позволить себе купить «Байкал»?

Татьяна Нижегородская