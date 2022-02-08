Скандалы: Книжный дом Зингера в Петербурге может перейти в руки близкой к Беглову семье Мамишевых

Накануне должен был состояться суд по делу о субаренде между ООО «Книжный магазин №1» и ЗАО «Зингер», но его перенесли из-за плохого самочувствия судьи

«КМ №1» считает, что суд первой инстанции не учел отсутствие экспертиз для доказательств убыточности договоров аренды с ЗАО «Зингер». До этого процесса арендодатель выиграл суд о признании таковым контракта субаренды. Решение было принято всего лишь на основании показаний двух свидетелей. Эксперты не исключают, что владельцем магазина может стать в ближайшее время известная семья Мамишевых, которая, по данным СМИ, хорошо знает и общается неформально с градоначальником Александром Бегловым.

Семья миллиардера уже предпринимала попытки поучаствовать в книжном бизнесе Петербурга и использовать эту ситуацию в своих целях.

Дом книги на Зингера не впервые вынужден решать серьезные проблемы. В 2012 году он принадлежал Смольному и назывался АО «Петербургский дом книги». Огромный долг перед арендодателем здания, которым бал ОАО «Дом книги» — СЗКО» поставил вопрос о существовании компании ребром. «Помочь» решило ООО «Дом Книги». Она инвестировал в АО 117,5 миллионов рублей под 1% годовых. За это завладела 49% акциями организации. Отметим, что «спасителем» оказалась дочь влиятельного миллиардера Вагифа Мамишева – Лейла. Именно ей принадлежало ООО. О крепкой дружбе главы семьи Мамишева с действующим губернатором Александром Бегловым не раз писали СМИ.

В итоге долг книжного дома вырос до 239,1 млн рублей благодаря «помощи» влиятельной семьи. Гасить пришлось бюджету Северной столицы.

Ситуация сегодня такова, что знаменитому бренду грозит не только смена хозяина, но и потеря самого здания дома Зингера, которое может перейти в руки семьи Мамишевых.