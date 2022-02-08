 

Как Москва справляется с “омикроном”

08.02.2022, 16:36, Разное
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Улучшение динамики заболеваемости может свидетельствовать о прохождении Москвой пика заболеваемости “омикроном”. Столице удается проходить новую волну без серьезных ограничений. Все благодаря современным медицинским технологиям и высокой управляемости городских служб и систем.

Да и сам новый штамм оказался не настолько опасным, как его предшественники. Медики и пациенты отмечают, что в основном он переносится как обычное ОРВИ. Несмотря на резкий рост числа заразившихся, аналогичного увеличения количества госпитализаций не произошло.

Основная нагрузка в новую волну пандемии легла на поликлиники. Для борьбы с вирусом важно избегать массовых скоплений людей, поэтому в медучреждениях столицы ввели новый стандарт работы с пациентами с ОРВИ.

В поликлиниках оперативно организовали спецотделения для пациентов с симптомами ОРВИ, отделили их потоки от тех, кто пришел с другими проблемами. Благодаря новому стандарту удалось не допустить огромных очередей.

Кроме того, москвичи могут обращаться в любую близлежащую поликлинику. Врачи примут даже без предварительной записи. А если нет возможности попасть в поликлинику, можно оставить заявку на аудиоконсультацию с врачом.

Открытие и закрытие больничного происходит дистанционно и автоматически отправляется работодателю. Документ будет доступен в электронной медицинской карте пациента.

Также в Москве заработал 71 пункт сдачи бесплатного экспресс-теста на ковид. Они расположены в центрах госуслуг “Мои документы”, в торговых центрах, на территории транспортно-пересадочных узлов и в других популярных общественных местах. Заполнить заявку на тест можно на сайте emias.info и в мобильном приложении “ЕМИАС.ИНФО”.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина число операторов горячей линии 122 увеличено до семи тысяч человек. Сотрудники консультируют горожан по вопросам медицинской помощи, помогают записаться к врачу и вызвать скорую на дом.



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