Инна и Юрий Жирковы празднуют 14-ю годовщину свадьбы: архивные фото

Ровно 14 назад футболист Юрий Жирков и модель Инна Грачева отпраздновали свадьбу. Официальная годовщина приходится на 1 число, день регистрации брака, но супруги также отмечают и 8 февраля, день, когда молодожены устроили в Москве большой праздник для себя, родных и друзей. Сегодня Инна опубликовала в своем Instagram архивные свадебные фото и сопроводила их короткой подписью:

День свадьбы 8.02.2008, – и добавила эмодзи в виде скрепок и сердечка.

В галерею она включила и фотографии, сделанные во время мини-отпуска в Дубае год назад. Тогда спортсмен находится там на сборах, но нашел несколько дней, чтобы отдохнуть с любимой и отпраздновать годовщину. Так, 1 числа они устроили камерный праздничный ужин в местном ресторане греческой кухни, в котором, по греческой опять же традиции, разбили на счастье тарелки. Из-за коронавирусных ограничений супруги смогли пригласить лишь несколько человек, среди которых были Ксения Бородина и Курбан Омаров. Как в этом году Инна и Юрий отметили годовщину свадьбы, неизвестно.

Напомним, что Юрий и Инна Жирковы поженились в феврале 2008 года. В 2012-м супруга футболиста выиграла титул “Миссис Россия”, однако впоследствии отказалась от него после скандального интервью, во время которого не сумела ответить на вопросы из школьной программы. У Жирковых трое детей. Первый ребенок — сын Дмитрий — появился на свет в сентябре 2008 года. В августе 2010-го, когда Юрий уже играл в “Челси”, у них родилась дочь Милана. В сентябре 2015 года в Москве Инна родила третьего ребенка – сына Даниила.

С 12 января 2022 года Юрий Жирков играет в футбольном клубе “Химки”. Два года назад, 18 ноября 2020-го, Юрий сыграл 100-й матч за сборную России, выйдя на поле на игру против сборной Сербии. Он стал пятым российским футболистом, кому покорилась данная отметка (до него это были Виктор Онопко, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий и Игорь Акинфеев).