СМИ: Квентин Тарантино и Даниэла Пик снова станут родителями

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино, который в конце марта отметит свое 59-летие, и его супруга, 38-летняя израильская модель и актриса Даниэла Пик станут родителями во второй раз. Об этом пишет издание The Jerusalem Post со ссылкой на израильские СМИ. Якобы Даниэла находится на ранних сроках беременности и больше инсайдерам пока ничего не известно. Супруги новость пока не прокомментировали.

Это радостное известие последовало за печальной новостью в жизни культового режиссера: две недели назад покончил с собой 26-летний сын американского актера Майкла Мэдсена и крестный сын Тарантино – Хадсон. Известно лишь, что мужчина застрелился на Гавайях, где жил со своей женой. Режиссер новость предпочел не комментировать публично.

Квентин Тарантино и Даниэла Пик, 2021 год

Напомним, Квентин Тарантино и Даниэла Пик, дочь популярного музыканта Цвика Пика, автора целого ряда шлягеров, включая композицию “Дива”, победившую в 1988-м на “Евровидении”, познакомились в Израиле в 2009-м во время презентации фильма “Бесславные ублюдки”. Но предложение руки и сердца он сделал девушке только осенью 2017 года. По случаю помолвки заядлый холостяк Голливуда даже закатил шумную вечеринку с участием звездных друзей. А организатором праздника для жениха и невесты стал Харви Вайнштейн.

Влюбленные поженились в 2018 году. На свадебной церемонии, которая состоялась в Лос-Анджелесе, присутствовали только самые близкие друзья пары. К слову, до знакомства с Даниэлой Квентин не раз заявлял в интервью, что не стремится к созданию семьи, так как сосредоточен на работе. До этого Квентин ни разу не был женат. В разное время режиссер встречался с Мирой Сорвино и Софией Копполой, но ни с одной из них так и не дошел до алтаря.

О первой беременности Даниэлы стало известно в августе 2019 года – всего через девять месяцев после свадьбы. В конце февраля 2020-го в больнице “Ихилов” в Тель-Авиве у пары родился сын Лео.