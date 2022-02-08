Дженнифер Лопес раскрыла причину расставания с Беном Аффлеком 19 лет назад

Дженнифер Лопес продолжает промо нового фильма со своим участием Marry Me, который в российском прокате получил название “Первый встречный” и вновь появилась на обложке журнала. В большом интервью певица и актриса рассказала о том, что ей помогло достичь успеха в карьере и немного поговорила о личной жизни. Не углубляясь в подробности нынешнего романа с Беном Аффлеком, Джей Ло чуть ли не впервые раскрыла причины, по которым разошлась с актером 19 лет назад. Напомним, тогда пара расторгла помолвку. Оказалось, что Дженнифер и Бен расстались из-за общественного осуждения, и, по словам Лопес, из-за расистских выпадов в ее адрес.

Это было жестоко. И это одна из тех вещей, которые ты закапываешь глубоко внутрь, чтобы не останавливаться, а двигаться дальше. Мы с Беном были так влюблены, это был один из самых счастливых этапов в моей жизни. Но нас так критиковали, что это (осуждение) просто разрушило наши отношения изнутри. Мы были слишком молоды, чтобы понимать, что действительно важно в этой жизни, – сказала Дженнифер в интервью Rolling Stone.

Сейчас, почти 19 лет спустя, когда бывшие влюбленные снова сошлись, Дженнифер считает, что говорить о возможном расставании просто бессмысленно.

Я не думаю, что мы бы снова сошлись, если бы думали, что все к этому (расставанию) идет. Мы чувствуем, что то, что мы снова нашли, гораздо важнее, и то, как мы это защищаем и как мы живем — чем делиться, чем не делиться, — это баланс, который у нас есть сейчас, опыт и мудрость, которые мы приобрели за прошедшие годы, – подытожила Лопес.

Кроме того, певица и актриса призналась, что добиться успеха в шоу-бизнесе ей помогла мама Гваделупе Родригес и ее жесткий характер, ее воспитание и строгость. Именно мама приучила Дженнифер к самодисциплине, без которой, как говорит артистка, она вряд ли смогла бы выжить в творческой среде.

Моя мама привела меня в мюзиклы и познакомила со всеми видами музыки. Благодаря ей я стала артисткой. Но я также смогла пережить то, с чем я столкнулась в этом бизнесе, потому что моя мама была жесткой. Я не думаю, что она могла представить, к чему готовит меня, но она это сделала, – поделилась Лопес.

Дженнифер Лопес с дочкой и мамой

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в начале 2000-х и были даже обручены, но до алтаря так и не дошли. Сохранив теплые воспоминания, Джен и Бен почти не общались, каждый жил своей жизнью. Но после того, как Лопес разорвала помолвку со звездой бейсбола Алексом Родригесом, поползли слухи о том, что бывшие влюбленные снова вместе. Долгое время даже снимки папарацци не могли убедить скептиков, но летом 2021, накануне дня рождения Лопес сомнения отпали – пара стала появляться на публике, и 52-летие Дженнифер отметила с Беном вдвоем.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, сентябрь 2021 года