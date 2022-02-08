Строители коммунизма и точечные застройщики

Члены КПРФ в Приморье боятся уголовного преследования.

Коммунисты Приморья опасаются новых уголовных дел по доносам, на этот раз — от точечных застройщиков, которые пожаловались, что один из членов партии вымогает у них взятку, а иначе обещает «кошмарить» бизнес и добиваться отмены строительства дома.

Еще в ноябре домой к Эдуарду, помощнику депутата краевого Заксобрания Натальи Кочуговой, ввалились «маски-шоу». Как водится, положили лицом в пол, отвезли на весь день в Следственный комитет, взяли подписку о неразглашении. Уже позже стало понятно, что заведено дело о мошенничестве в отношении неустановленного лица, а Эдуард проходит по делу свидетелем. Сейчас идет допрос жителей окрестных домов, рядом с которыми резидент Свободного порта Владивосток компания «Клинсервис-ВЛ» строит многоэтажку.

Один из протестных митингов жителей из-за точечной застройки. Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»

Обычное дело

Началось это еще в марте, когда жители улицы Адмирала Юмашева обратились к Наталье Кочуговой. Тогда она работала депутатом Думы Владивостока по соответствующему округу и помощником краевого депутата Артема Самсонова, а с сентября сама уже была избрана в региональное Заксобрание. Оба, Кочугова и Самсонов, — яркие приморские партийцы. Артем уже в СИЗО по обвинению в том, что якобы в июле 2018 года в палаточном лагере на море в присутствии ребенка взял в руки фаллоимитатор и рассказал о его предназначении. Напомним, о преследовании коммунистов по всей РФ «Новая» уже писала.

Итак, весной прошлого года стало известно, что компания «Клинсервис-ВЛ» собралась строить 28-этажный дом на пересечении улиц Адмирала Кузнецова и Адмирала Юмашева. В микрорайон из хрущевок, в основном пятиэтажных, автомастерских и стоянок небоскреб вписался бы с трудом. И не только потому, что испортил бы «пейзаж невероятной красоты». Восторга по поводу намечающейся стройки жители не высказали еще и потому, что дворы забиты машинами, на выезде из микрорайона — неудобные развязки и пробки, от новостройки до ближайших домов по эскизам и 20 метров не насчитывалось, по стенам уже существующих домов и так идут трещины, да и гнилые коммуникации точно не рассчитаны на дополнительную нагрузку.

В марте жители дома на Юмашева, 38, обратились к Наталье Кочуговой. Как объяснила «Новой» сама депутат, по собственной инициативе она бы и не начала заниматься этой стройкой.

— У меня есть правило: если мы с проблемой работаем, то только вместе с жителями. Если людям это надо, то боремся, — говорит Кочугова. — Здесь жители написали обращение сначала на имя Самсонова, начались обычные депутатские запросы от его имени. Но поскольку у Артема тогда полным ходом шла предвыборная кампания, занималась этим делом я как его помощник. Активисты микрорайона собрали более 550 подписей против этой стройки (имеются в распоряжении «Новой»), проводили собрания, высказывая свою позицию. Хотя им чего только ни обещали, лишь бы получить согласие на возведение многоэтажки: и сквер, и детскую площадку, и три этажа подземных парковок. Мы, кстати, быстро выяснили, что аренда земли для «Клинсервиса-ВЛ» составляет 4948 рублей в месяц.

«Это чуть больше 59 тысяч в год! Лакомый кусочек, особенно по владивостокским меркам!»

Проект многоэтажки в центре жилого массива. Кадр с сайта

Наталья Кочугова замечает еще одну странность. Изначально по федеральному закону резиденты Свободного порта Владивосток имели право, помимо прочих преференций, получить землю без торгов. Просто заявить желание — и беспрепятственно взять участок. Однако по просьбе губернатора Олега Кожемяко в октябре 2020 года эту льготу отменили, поскольку она вела к конфликту интересов застройщика и муниципалитета. По удивительному совпадению компания «Клинсервис-ВЛ» успела получить эту землю чуть ли не за день до того, как вступили в силу изменения в закон. То есть без торгов.

Кто кому хотел дать

По мнению жителей, на участке с кадастровым номером 25:28:010033:157 площадью 3500 кв. м было бы неплохо организовать сквер, детскую площадку или спорткомплекс. И поэтому они сами и депутаты начали писать в Единую комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки заявления — просили перевести эту землю из зоны высотной застройки в земли рекреационного назначения.

На заседание комиссии, вопреки просьбам Самсонова и Кочуговой, их не пригласили. И перевели участок в зону Ж3 — это подразумевает, что дом строить тут можно, но лишь до 8 этажей. В общем, не победа, но уже и не небоскреб.

Учредитель «Клинсервис-ВЛ» — Наталья Сафонова. Но на встречах с жителями интересы компании представляли два парня — Сергей и Олег. Людей с такими именами в числе руководства компании нет, судя по базам данных. При этом прослеживается связь компании — резидента СПВ с одним из известных приморских бизнесменов Дмитрием Сулеевым, владельцем сети супермаркетов «Рэми».

— И тут мой помощник сообщает, что на него вышел кто-то из этих двоих парней. Говорят, с Натальей Юрьевной надо бы побеседовать, а то конфликт вышел, некрасиво как-то, — рассказывает депутат. — И главное, на собраниях жильцов со мной здороваются, но почему-то не подходят. Потом за мной стал следить черный BMW. На собраниях подъезжали, снимали… Телефоны этих товарищей мы заблокировали, и постепенно в предвыборном круговороте история забылась.

А после выборов нас — коммунистов — начали предупреждать: будьте аккуратны, на вас заказ «сверху» пришел — мочить КПРФ любыми способами. И вот в начале ноября прошлого года в 6 утра к моему помощнику вламывается Следственный комитет с ОМОНом. Кладут его лицом в пол, изымают всю технику. Везут его, всего в синяках, на допрос в СК, там мурыжат и берут подписку о неразглашении. Насколько мне известно, сейчас помощник в статусе свидетеля.

Назначить виноватых

С декабря следователи опрашивают жителей улиц Юмашева и Кузнецова, активистов. Люди с правоохранительными органами общаться готовы. Но у жителей микрорайона спрашивают не о том, что им сулили застройщики. И не говорят о том, каким образом застройщик получил землю в аренду.

Интерес — кто такие Самсонов и Кочугова. Почему к ним обратились? Кто надоумил писать письма о переводе участка из одной зоны в другую? Как пришли к мысли, что надо собрания проводить? Заведено дело о мошенничестве в отношении неустановленного лица.

— Мне совсем недавно рассказали интересную вещь. Якобы еще весной в ФСБ от застройщиков пришел донос, что их «кошмарят». Будто бы кто-то из компартии требует каких-то бонусов взамен на молчание и даже помощь по точечной застройке. Среди приморских коммунистов борьбой с точечными застройками занимаемся по большому счету только мы с Артемом, и мы абсолютно точно ни у кого ничего не просили. Я узнаю об этом заявлении «куда надо» и понимаю, что все эти попытки встретиться со мной —

это такая заготовленная провокация. Может, даже совместная с силовиками. Кинули бы мне пачку денег на колени — а тут и «маски-шоу» бы подоспели!

У них тогда все сорвалось. А после победы КПРФ по всему Владивостоку на выборах в сентябре этот кейс достали. Сейчас, предполагаю, произойдет одно из двух. Или дело Самсонова развалится, а все к этому идет, и тогда они попытаются «разыграть» эту карту. Или не развалится — и тогда эту историю используют, чтобы вывести из игры меня — на радость всем застройщикам Ленинского района. Как бы то ни было, мы с Самсоновым продолжаем работать по обращениям жителей против точечных застроек, сейчас готовим обращения в Генеральную прокуратуру.

Депутат краевого Заксобрания Наталья Кочугова. Фото из личного архива

Сайта у «Клинсервис-ВЛ» нет, телефоны в открытых базах данных (включая ЕГРЮЛ) также не указаны. Узнать контакты представителей компании удалось из старого объявления на информационной доске одного из домов — о том, что застройщик на безвозмездной основе проводит «работы, направленные на благоустройство территории, проектировку и реконструкцию ливневой канализации, ремонт отмостки дома, благоустройство автопарков общего пользования». В объявлении было указано два номера, без имен.

В телефонном разговоре представитель «Клинсервис-ВЛ» подтвердил корреспонденту «Новой», что возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и что компания действительно обращалась в правоохранительные органы. Заявление написано после того, как с руководством ООО связался некий Эдуард, представился членом КПРФ и попросил «материальные блага». Однако, отметил собеседник, к Наталье Кочуговой «вопросов нет». А многоэтажку на этом участке, скорее всего, возведут.

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

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