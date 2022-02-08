Мнение: Источник

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Уже восемь лет Москва считает источником власти на Украине госпереворот, а не волеизъявление народа, заявил российский президент Владимир Путин на переговорах с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Западные страны поддержали этот переворот, с тех порт для нас украинская власть не равно воле народе, подчеркнул российский лидер.

Ну, во-первых, не человеку, который вытирал ноги о конституцию, рассуждать про государственный переворот. Во-вторых, Кремль признал Порошенко избранным президентом Украины в мае 14 года, вел с ним дела, как с законным президентом Украины, а значит — все разговоры сейчас задним числом, что на самом деле все восемь лет мы в кармане держали пальцы крестиком — это детский лепет.

Если намек Путина касается Зеленского, то опять же — выборы Зеленского по сравнению с «выборами» Путина куда как более легитимны хотя бы тем, что их результат никто не рисовал, и он был совершенно не предопределен. В отличие от.

Аргументы Путина выглядят просто глупо, но увы: изменить психологию мелкого жулика и мошенника невозможно. Он всегда будет юлить, врать и выкручиваться.

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