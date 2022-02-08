 

Володин призвал ужесточить наказание для педофилов

08.02.2022, 9:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Закон о пожизненном сроке за преступления против детей вступил в силу, но пробелов в законодательстве по этой проблеме еще много, отметил спикер.

“Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо?” – возмутился спикер.

По словам Володина, это не первый случай, когда педофилы получают мягкое наказание. Он напомнил, что по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет.

“В этой связи обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ”, – сообщил спикер Госдумы.

Он призвал наказывать педофилов максимально жестко, даже если они совершили преступление впервые. Эта позиция должна найти отражение в законодательстве, подчеркнул Володин.

“О принятых решениях по этому вопросу буду вас информировать”, – заключил политик.

Напомним, что Госдума 18 января приняла закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов.

Также депутаты обсуждают введение дополнительных отягчающих обстоятельств. Ими будет считаться проживание преступника с ребенком, ответственность данного лица по содержанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего, работа в сферах образования детей. Предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении ставшего жертвой ребенка до его совершеннолетия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Мнение: Трамп заявил, что у него украли 2,7 млн. голосов

17.05 / О польском еврее замолвите слово или Почему израильтяне воспринимают польскую культуру как курьёз и предмет насмешек

17.11 / Операция «Консервы»: Как начиналась Вторая мировая война

21.05 / Мнение: Перемирие в Палестине

04.01 / Мнение: Что происходит в Казахстане?

19.05 / Надзаборное искусство

12.08 / Михаил Ширвиндт рассказал подробности ДТП с участием отца

25.08 / Мнение: Мем недели! ЧВК “ПЕСНЯРЫ”.

24.08 / Этот бунт придуман. Не нами

09.11 / В тренде куртка-авиатор: как и с чем носить дубленку, чтобы выглядеть королевой стритстайла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика