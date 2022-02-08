100 тысячам российским военнослужащим, попавшим в список «Миротворца», запрещён въезд на Украину

Личные данные более 100 тысяч военнослужащих РФ и сотрудников ЧВК «Вагнер» опубликованы на сайте «Миротворец». Как утверждают в правительстве Украины, теперь им будет запрещён въезд на территорию страны, что позволит предотвратить военную агрессию.

Министр обороны Украины Алексей Резников пояснил, что по украинскому законодательству иностранцы, попавшие на «Миротворец», не имеют права пересекать государственную границу Украины. Имена, воинские звания и адреса регистрации российских солдат, расквартированных вблизи украинской границы, добыла латвийская военная разведка и передала украинской стороне. Как считают в Генштабе Украины, российской армии потребуется не менее полугода, чтобы сформировать новую группировку для вторжения, что позволит избежать полномасштабного вторжения на Украину в течение всей весны и лета.

«Русские этого не ожидали, но мы просто взяли и запретили их солдатам вторгаться. Конечно, они могут найти у себя пять-шесть человек, имена которых внесены на сайт с опечатками, но что пять человек сделают против нашей армии? А если они соберут новую армию вторжения, то мы и её на «Миротворец» внесём. И что они тогда будут делать? Шах и мат, Путин!» – сказал Алексей Резников.

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