 

100 тысячам российским военнослужащим, попавшим в список «Миротворца», запрещён въезд на Украину

08.02.2022, 9:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Личные данные более 100 тысяч военнослужащих РФ и сотрудников ЧВК «Вагнер» опубликованы на сайте «Миротворец». Как утверждают в правительстве Украины, теперь им будет запрещён въезд на территорию страны, что позволит предотвратить военную агрессию.

Министр обороны Украины Алексей Резников пояснил, что по украинскому законодательству иностранцы, попавшие на «Миротворец», не имеют права пересекать государственную границу Украины. Имена, воинские звания и адреса регистрации российских солдат, расквартированных вблизи украинской границы, добыла латвийская военная разведка и передала украинской стороне. Как считают в Генштабе Украины, российской армии потребуется не менее полугода, чтобы сформировать новую группировку для вторжения, что позволит избежать полномасштабного вторжения на Украину в течение всей весны и лета.

«Русские этого не ожидали, но мы просто взяли и запретили их солдатам вторгаться. Конечно, они могут найти у себя пять-шесть человек, имена которых внесены на сайт с опечатками, но что пять человек сделают против нашей армии? А если они соберут новую армию вторжения, то мы и её на «Миротворец» внесём. И что они тогда будут делать? Шах и мат, Путин!» – сказал Алексей Резников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / От умной техники до суперфудов: новогодние подарки для всей семьи

13.04 / Брэд Питт, Риз Уизерспун и не только: объявлены ведущие премии “Оскар-2021”

10.08 / Мнение: 2020 остановись! У нас итак оппозиции не осталось!

19.02 / Алексея Навального в СИЗО поставили на учет как склонного к побегу

28.09 / Военный эксперт заявил о начале “скрытой оккупации” Белоруссии Россией

20.09 / Литва начнёт борьбу с русскоговорящими попугаями

18.10 / Мнение: О шокирующей правде про бегущих из России

14.04 / Шаляпин: «Знаю про Виктора Дробыша много гадостей, но не хочу поливать его грязью»

12.09 / Последний концерт Легкоступовой был сорван низкими продажами билетов

17.09 / Мнение: Тест на исполнительность, научное огораживание США и академический русский язык

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика