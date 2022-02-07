В Поднебесной найдено золото партии

Сборная РФ по фигурному катанию выиграла командный турнир. А впереди — новые открытия.



Пекин-2022. Фигурное катание. Командные соревнования. Команда ОКР — золотые медалиcты. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Какой главный вид спорта на зимней Олимпиаде? Одни болельщики скажут, что хоккей. Другие назовут биатлон и лыжные гонки. Современная молодежь, уверен, проголосует двумя руками за сноуборд. В общем, чистая вкусовщина. В конце концов, и бобслей — штука занятная и увлекательная. Спросите хоть у князя Монако Альбера II, принимавшего участие в пяти Играх. Однако для нашей страны фигурное катание всегда было, что называется, в приоритете. Конечно, если заглянуть в специальную табличку, то можно увидеть, что за всю историю «холодных» сражений лыжники принесли нам 110 медалей, а конькобежцы — 74. За плечами фигуристов до пекинского фестиваля было 59 красивых приземлений. Но нельзя забывать, что воздушные мастера и мастерицы разыгрывали на Олимпиадах всего от 3 до 5 комплектов наград. А главное, что, начиная с 1964 года, отечественные виртуозы всегда привозили с Игр золото. И только однажды, в 2010-м, не добыли его…

Вспоминать ту ванкуверскую Олимпиаду, где наши пары, к радости всей планеты, вообще остались без медалей, Евгений Плющенко проиграл Эвану Лайсачеку, а танцоры Оксана Домнина и Максим Шабалин взяли всего лишь бронзу, мы не будем. Ведь все когда-то случается в первый раз. К тому же скользкая ситуация выправилась довольно быстро. На двух следующих Играх золото снова было нашим, а на нынешние ОИ-2022 «нейтральные» ребята и девчата полетели и вовсе явными фаворитами. И это притом, что для всех участников, за исключением Виктории Синициной и Никита Кацалапова, а также Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, пекинский форум являлся дебютной олимпийской проверкой сил. Надо еще отметить, что РФ оказалась единственной страной, завоевавшей по итогам отбора максимальное количество квот в каждом из 4 видов программы (по три).

Вы не забыли, что три одиночника последний раз представляли страну в 2002-м году?

Тем не менее, большой поход предстояло начинать с командного состязания. Премьера формата прошла в Сочи-2014. Тогда Юлия Липницкая, Евгений Плющенко и еще 8 прекрасных друзей озолотились без особых проблем. После чего западные завистники стали утверждать, что данный игровой формат, в котором сражаться с культивирующими все виды катания русскими просто бесполезно, специально пролоббировало российское руководство. И намекали на то, что в дальнейшем стоит исключить прогнозируемую схватку из олимпийского расписания. Однако в Пхенчхане-2018 Михаил Коляда и танцоры со своими ледовыми задачами не справились, на верхнюю строчку поднялись канадцы, и критики поутихли.

Кстати, именно Коляда изначально планировался в качестве одного из участников командного шоу в Пекине. Но 26-летнего лидера за неделю до старта, по официальной информации, скосил коронавирус, и в Китай отправился другой ученик Алексея Мишина — Евгений Семененко. Но не ему выпала удача защищать честь родины на турнире с необычным регламентом: за победу сражаются десять крутейших, согласно рейтингу ISU, сборных, которые выставляют в двух программах каждой дисциплины по одному спортсмену/дуэту (перед произвольным номером есть возможность сделать замены). Причем при подведении итогов учитываются не сами баллы, набранные фигуристами за выступления, а присуждаемые им за это очки (за первое место — 10 очков, за второе — 9 и так далее). Во второй раунд попадает только половина команд (лучшие после короткого тайма), а чемпион и призеры определяются по сумме баллов всех товарищей за оба проката.

То есть вытащить свою команду на пьедестал один, даже звездный резидент, не может никак.

А вот парочка неудачных фокусов отдельного соучастника зачастую влияет на общее дело весьма негативно. И перед нашей федерацией стоял трудный выбор: сразу бросить в бой всех сильнейших, или рискнуть и выпустить наполовину экспериментальный состав, не нагружая таким образом тех, кто точно должен бороться за золото в индивидуальных соревнованиях, которое ценится куда выше. К слову, триумфатор Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин высказался в том ключе, что командный турнир нивелирует ценность личных медалей. Но у функционеров свои золотые планы и они выбрали первый вариант.

Марк Кондратюк во время соревнований. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Начало не задалось. Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов пропустили вперед китайцев, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов уступили Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, и после стартового дня лидерство захватили американцы, у которых к тому же продемонстрировал привычный мастер-класс Нэйтан Чен. Российские болельщики приуныли и принялись считать расклады. Перебрали массу вариантов, позволявших в дальнейшем обогнать США, и специалисты. А звездно-полосатый ларчик открылся просто. Ключиком послужил Марк Кондратюк. Если в короткой программе 18-летний подольчанин неожиданно для многих добыл 8 очков, то в произвольной и вовсе парил дерзко и безошибочно, уделав заменившего Чена Винсента Чжоу, а также трех других конкурентов. Чистыми каскадами и вращениями ученик Светланы Соколовской покорил даже известного американского актера Бена Стилера, написавшего у себя в Twitter следующее: «Мое уважение российскому фигуристу, который зажег со своей программой на музыку из оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

Круче Марка отпрыгал только японец Кагияма, но, по сути, дело было сделано. Потому что ранее Камила Валиева легко и элегантно принесла сборной 10 очков, а американка Карен Чен свою репризу провалила. И перед заключительным этапом у пар, танцоров и женщин РФ имела фактически победный гандикап в три балла. В кулуарах пошли разговоры о том, что наши чиновники готовы выпустить вместо Синициной и Кацалапова Диану Дэвис и Глеба Смолкина, чтобы дочка Этери Тутберизде (Диана) превратилась в олимпийскую чемпионку. Однако жеста «доброй воли» не последовало. Да и другие замечательные девушки (Анна Щербакова и Александра Трусова) не получили свой шанс, как и пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. И Мишина с Галлямовым в тяжелый понедельник снова зашнуровывали коньки в недрах пустой арены. На этот раз мини-спектакль питомцев Тамары Москвиной получил наивысшие баллы (кстати, наши арбитры турнир не обслуживали), хотя без помарок и напугавшего всех падения в концовке и не обошлось. Судьбу золота могли досрочно решить Синицина и Кацалапов. И уверенно решили, хотя и не обошли американский дуэт. Однако дотянуться до сборной, выступающей без флага и гимна, было уже нереально.

Ну а восклицательный знак блестяще нарисовала Камила Валиева, ставшая первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок (сальхов и каскад четверной тулуп-тройной тулуп) на Олимпийских играх. В итоге у Японии — 63 очка, у США — 65, а у РФ — 74.

И 80-летний Алексей Мишин наверняка побежал за шампанским для счастливой тренерской бригады.

Рассуждать о том, хватит ли новоиспеченным олимпийским чемпионам сил и здоровья еще на два выступления в личных первенствах, бессмысленно. Они сами раскроют все тайны чуть позже.

А вот на другом моменте я хочу остановиться. Многие отечественные журналисты спустили всех собак на украинских фигуристов и фигуристок за то, что они были единственными, кто не аплодировал шикарному короткому прокату Камилы Валиевой в воскресенье (другие сборные стоя приветствовали наши приму). Бывшие звезды фигурного катания из РФ тоже резко прошлись по «хохлам». Но разве в правилах сказано, что сопернику нужно хлопать? Это, во-первых. А во-вторых, зная о том, какое безголовое спортивное руководство у желто-синей армии, можно предположить, что ждет того солдата (на коньках и не только), кто проявит дружелюбие по отношению к российским олимпийцам. Вспомните, что пережила Ярослава Магучих, решившая сфотографироваться в обнимку с Машей Ласицкене в Токио-2020…

Андрей Успенский, корреспондент

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