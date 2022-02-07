“Правило 60 на 30”: 1,5 минуты в день на умывание, чтобы кожа лица была здоровой

Уход за собой очень важен для человека как условие поддержания красоты и здоровья. Водные процедуры занимают особое место в гигиенических мероприятиях, но, к сожалению, мы не всегда выполняем их добросовестно как по инструкции. Зачастую просто не хватает сил и времени, чтобы все успеть и сделать все как нужно. Восполнить этот недостаток в уходе за лицом поможет “правило 60 на 30”. Оно потребует для выполнения всего 1,5 минуты в день, но кожа лица при этом будет здоровой.

Изменение привычки

В среднем умывание отнимает у людей от нескольких секунд до минуты – в среднем 30 секунд на сеанс или 1 минуту в день (умывание утром и вечером). Это очень удобно с точки зрения экономии времени, но именно для поддержания здоровья кожи лица этого недостаточно.

Можно сделать исключение для утреннего умывания, когда не хватает времени буквально на все, но вечером все же стоит потратить те самые 1,5 минуты на важную заботу о себе.

Техника выполнения правила

Задача заключается в том, чтобы нанести мыльную пенку на кожу лица и массировать ее в течение 60 секунд. Темп может быть интенсивнее, чем обычно намыливается лицо. Но элементы массажа должны присутствовать обязательно.

На следующем этапе нужно будет смыть нанесенное средство для очистки. Эта часть и должна занять примерно 30 секунд. Несмотря на простоту, это очень ответственная часть процедуры, поскольку вместе с мылом мы удаляем с поверхности лица частицы грязи, жира, кожи и т.д.

Все эта процедура займет не больше 1,5 минут, но эффект будет впечатляющим.

Дерматологи рекомендуют “правило 60 на 30” как разовую дневную процедуру на вечер, но нет никаких препятствий и для утреннего применения данной рекомендации.

Позитивный эффект

Итак, использование “правила 60 на 30” по сравнению с обычным умыванием может отнимать дополнительно порядка 2 минут в день. Чем же будет компенсирован такой расход времени? На самом деле последствия приятно удивят даже несколькими эффектами.

Во-первых, кожа получит более глубокую очистку, а поры начнут дышать так, как не могли дышать прежде. Во-вторых, очищающее средство (мыло или гель) получит больше времени для оказания благотворного воздействия на кожу. Оздоровительный потенциал целебных компонентов раскроется лучше, чем при обычном умывании. В-третьих, уже через несколько дней можно будет визуально наблюдать улучшения в состоянии лица. Оно будет выглядеть более подтянутым, сияющим и красивым. Еще большего результата позволит добиться также и периодическое применение скрабов для глубокой очистки дермы.