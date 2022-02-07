 

ФАС разрешила Ростелекому стать монополистом российского интернета

07.02.2022, 20:11, Разное
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В рамках реализации федеральной программы «Один оператор» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) государство постановило передать в собственность Ростелекома все высокоскоростные магистральные и опорные сети, расположенные в стране. 

Всем магистральным операторам, в том числе иностранным, присутствующим на территории страны, предложено добровольно передать в собственность компании все оборудование в течение месяца под гарантии освобождения от уголовной ответственности за использование государственного оборудования и линий связи.

Все иные операторы, численность абонентов которых составляет менее 5000 абонентов, смогут сохранить свои узлы связи при условии единственно возможного подключения к Ростелекому по программе поддержки малого бизнеса «Один оператор – один аплинк». Передача узлов связи, не имеющих компанию Ростелеком в подключении, или имеющих более одного канала подключения, будут национализированы для целей обороноспособности государства. Компании, не согласные продолжить деятельность на таких условиях, получат компенсацию в размере 1 рубль за 1 квадратный метр кабеля без учета подключенного к нему оборудования и будут освобождены от штрафов при условии добровольной сдачи в Роскомнадзор лицензии на предоставление услуг связи на территории России или ее регионов с целью прекращения своей деятельности.

Зоной отсечения права собственности считаются линии связи, расположенные до оборудования Роскомнадзора – ТСПУ, которое предназначено для блокировки запрещенных на территории страны сайтов. Компании смогут сохранить в своей собственности на условиях сублицензиата как абонентов, так и оборудование, расположенное на своей территории от линии отсечения, но на тарифных условиях компании Ростелеком, с правом передачи биллинга абонентов как «последняя миля».

В Роскомнадзоре новую покупку компании оценили по достоинству и крайне обрадовались, что теперь им не придется бурно изображать деятельность по суверенизации российского интернета, поскольку все основные линии и каналы связи уже де факто переведены под оперативное управление его Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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