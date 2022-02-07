 

Мнение: Российские банки и компании готовятся к нападению Украины?

07.02.2022, 20:04, Разное
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The Bell разузнал и сообщил со ссылкой «на близкие к правительству источники», что «Почта России», «Аэрофлот», «РЖД» и все системные банки России провели учения на случай санкций и отключения от SWIFT. И отчитались перед первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, как они будут жить и работать в условиях войны в случае отключения от SWIFT.

«Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа», — заявил один из собеседников The Bell.

Банкиры – народ осведомленный. Они явно знают куда больше простых смертных. Если у них нет достоверной информации, что Россия действительно собирается напасть на Украину, зачем проводить учения, отрабатывая, как Россия будет жить без SWIFT?

Но если учения все-таки провели, возможно, что у банкиров появилась информация, что это Украина вот-вот нападет на Россию?

Какие еще есть варианты, зачем госкомпании и системные банки провели учения, отрабатывая, как Россия обойдется без SWIFT?

Иллюстрация отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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