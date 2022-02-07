Визит губернатора Беглова не уменьшил очереди в поликлиниках Пушкинского района

Ряд внеплановых проверок губернатора Петербурга Александра Беглова не изменил ситуацию с очередями в медучреждениях. Во всех поликлиниках города продолжают собираться многочасовые очереди к терапевтам.

В четверг вечером, 3 февраля, градоначальник проверил часть поликлиник Пушкинского района и рассказал об отсутствии очередей. При этом пациенты жалуются на обратное. Так, в Сети появилось видео, где жительница с температурой порядка 39 градусов ждет своей очереди на протяжении нескольких часов в поликлинике №60. В ответ на это губернатор Беглов пожелал ей здоровья и поспешно ушел из больницы.

Утром 7 февраля в той же поликлинике №60 наблюдалась аналогичная ситуация. Исходя из этого, можно сделать вывод, что визит главы Петербурга был бессмысленным, а больные все также проводят время в многочасовом ожидании.

В процессе этой поездки губернатор успел проверить качество уборки снега на некоторых внутридомовых территориях. После этого глава Смольного поручил управляющим компаниям в ближайшее время очистить их, однако до сих пор данная задача не выполнена.