 

Ученые из США: Ежедневный прием витамина D снижает риск аутоиммунных заболеваний

07.02.2022, 17:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исследователи из Brighan and Women’s Hospital в США установили, что ежедневный приём витамина D снижает риск аутоиммунных заболеваний. Такая добавка также повышает мышечную силу и укрепляет кости человека.
В исследовании принимали участие больше 2,5 тыс. человек, средний возраст которых составлял 67 лет. В течение пяти лет все они принимали пищевые добавки в виде витамина D и омега-3. Некоторым из добровольцев давали плацебо. В результате учёные получили наиболее точные данные о влиянии витаминов на иммунитет человека. Оказалось, что ежедневный приём витамина D существенно снижает риск аутоиммунных заболеваний, в числе которых псориаз, артрит и ревматическая полимиалгия. Также пищевые добавки улучшали общее состояние организма пациентов и повышали иммунитет.

Врач Эмили Горин рассказала, что витамин D является одним из самых важных веществ в организме, так как он регулирует скорость обмена информацией между мозгом и телом. Его особенность заключается в низком содержании этого вещества в продуктах питания. Для получения витамина D необходимо находится под прямыми солнечными лучами, что в зимний период осложняется погодой. Именно поэтому стоит позаботиться о пищевых добавках или включить в свой рацион жирную рыбу или молоко. Эти продукты питания имеют в своём составе необходимый телу витамин D.

Источник: inosmi.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Мнение: Третий глаз

18.08 / Лорак сняла дочь в своем новом клипе: София – творческая натура

19.03 / Мнение: Россия приостанавливает поставки ГСМ на Украину

17.08 / Мнение: Немощь

07.10 / Иностранные лидеры поздравили Владимира Путина с днем рождения

19.01 / Задержаны подозреваемые в ограблении молодой вдовы Градского

27.08 / «Зеркальная болезнь» российского закона

21.07 / Юная дочь певца Евгения Осина рассказала о свадьбе

05.08 / В Москве назвали незаконным отделение Белоруссии от России

16.03 / Полковник Захарченко обратился к Набиуллиной с предложением ввести в оборот 100-тысячную купюру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика