Ученые из США: Ежедневный прием витамина D снижает риск аутоиммунных заболеваний

Исследователи из Brighan and Women’s Hospital в США установили, что ежедневный приём витамина D снижает риск аутоиммунных заболеваний. Такая добавка также повышает мышечную силу и укрепляет кости человека.

В исследовании принимали участие больше 2,5 тыс. человек, средний возраст которых составлял 67 лет. В течение пяти лет все они принимали пищевые добавки в виде витамина D и омега-3. Некоторым из добровольцев давали плацебо. В результате учёные получили наиболее точные данные о влиянии витаминов на иммунитет человека. Оказалось, что ежедневный приём витамина D существенно снижает риск аутоиммунных заболеваний, в числе которых псориаз, артрит и ревматическая полимиалгия. Также пищевые добавки улучшали общее состояние организма пациентов и повышали иммунитет.

Врач Эмили Горин рассказала, что витамин D является одним из самых важных веществ в организме, так как он регулирует скорость обмена информацией между мозгом и телом. Его особенность заключается в низком содержании этого вещества в продуктах питания. Для получения витамина D необходимо находится под прямыми солнечными лучами, что в зимний период осложняется погодой. Именно поэтому стоит позаботиться о пищевых добавках или включить в свой рацион жирную рыбу или молоко. Эти продукты питания имеют в своём составе необходимый телу витамин D.

Источник: inosmi.ru