 

Экс-девушка Тимати Алена Шишкова встречается с 17-летним братом Миланы Тюльпановой

07.02.2022, 14:32, Разное
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У модели Алены Шишковой новый роман – так, по крайней мере, считают журналисты. Якобы 29-летняя Алена и 17-летний сын политика Вадима Тюльпанова и брат Миланы Тюльпановой (экс-супруги футболиста Александра Кержакова) познакомились на одном из мероприятий и у них завязались отношения. Пока Алена не комментирует подобные слухи, но регулярно показывает подписчикам подарки от “тайного ухажера”. Владимир же оказался более разговорчив.

В конце января 17-летний парень, на вопрос подписчика, есть ли у него дама сердца, ответил, что “это главный вопрос на сегодняшний день”, добавив эмодзи-сердечки. К ответу в сторис он прикрепил фото Шишковой и указал ник модели. А на днях в разговоре с журналистами заявил, что его возлюбленная “была девушкой одного из самых известных рэперов” страны.

Да, на данный момент моя возлюбленная — бывшая девушка одного из самых известных рэперов. Рэп я не очень люблю, а вот бывших девушек рэперов — очень сильно. Я очень надеюсь на дальнейшее развитие наших отношений. Потому что Алена по-настоящему роскошна и красива. Мы с ней каждый день на связи, — сказал молодой человек в интервью изданию “Собеседник”.

Напомним, у обладательницы титула “Вице-мисс Россия — 2012” Алены Шишковой в начале 2010-х годов был роман с рэпером Тимати. В марте 2014 года у них родилась дочь Алиса, которую воспитывать им помогает мать музыканта Симона. Некоторое время назад Алена призналась подписчикам, что Решетова, которая родила артисту сына Ратмира, появилась в жизни Тимати еще до рождения Алисы. Но та роль разлучницы оспаривает.

Алиса, которой сейчас 7 лет, учится в школе, занимается спортом, актерским мастерством, балетом и даже вокалом. А бабушка фиксирует успехи внучки в своем Instagram. Впрочем, иногда достижениями дочери хвастается и знаменитый отец – он публикует видео, на которых его дочь рассекает волны на серфе.



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