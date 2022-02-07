 

Собянин объяснил наличие на своём рабочем столе схемы реконструкции киевского метро

07.02.2022, 14:31, Разное
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Мэр Сергей Собянин ответил на вопросы журналистов, случайно обнаруживших на столе в его рабочем кабинете графических схем по реконструкции киевского метрополитена. По словам градоначальника, в этом “не нужно искать геополитических смыслов”. 

“Если политические решения и будут приниматься, то точно не мной. Ко мне обратились мои хорошие знакомые – коллеги из киевского архитектурного бюро. Они попросили помочь, я помог. Единственное, что план не завершён, это пока наброски, окончательно он будет готов в апреле”, – пояснил Собянин.

На плане реконструкции киевское метро подразумевает 500 станций, расположенных на 12 линиях, одна из которых является кольцевой. Пунктиром дорисовано ещё одно кольцо подземки. Его, судя по плану, планируется завершить к 2030 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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