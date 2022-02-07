Скандалы: «Бистро» закрылось быстро

Дочь Дмитрия Пескова избавилась от ресторанного бизнеса после многочисленных претензий партнеров

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, продала долю в ООО «Сеть столичных бистро», которое ведет ресторанную деятельность. Как обратил внимание «Собеседник», это случилось после нескольких судебных исков от партнеров, которым компания начинающей бизнес-леди перестала платить за поставку продуктов.

Что случилось?

В ноябре 2021 года 50-процентная доля Песковой перешла к ООО «Инвестиционная компания Атлант». До этого ей принадлежали 40% «Сети столичных бистро». Половиной «Атланта» владеет Анжелика Святаш — жена бывшего народного депутата Украины Дмитрия Святаша. Другая часть принадлежит выходцу из влиятельного чеченского тейпа Руслану Голбазову. СМИ называли его мужем Песковой.

В 2019 году Голбазов и дочь путинского спикера присутствовали на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Также известно, что семья Голбазова проживает во Франции — его мать, отец и две сестры уехали из Чечни в 2008 году, когда молодому человеку был 21 год. Французские власти пытались депортировать их в Польшу, где семья получила статус беженцев, однако представители чеченской диаспоры создали петицию с просьбой предоставить Голбазовым политическое убежище. По их словам, в Чечне семью ждали «угрозы смерти, рэкет и похищения». В итоге от выдворения власти отказались.

Вскоре Руслан Голбазов вернулся в Москву и поступил на политологический факультет МГУ. На сайте вуза указаны его балы при поступлении на магистратуру — 50, что является довольно средним результатом. Впрочем, на жизнь молодому человеку должно хватать. Он является гендиректором ООО «Русская коммерческая группа», которая поставляет экспресс-тесты на COVID китайской фирмы Maccura. Также Голбазов владеет долей в ООО «Хард констракшн», занимающейся отделочными работами.

Елизавета Пескова ушла из ресторанного бизнеса после проблем с поставщиками. За последние несколько месяцев на «Сеть столичных бистро» подали в суд несколько контрагентов — общая сумма претензий превысила 1 млн рублей. Одним из истцов стала предприниматель Анна Логинова, которая сдавала компании Песковой помещения площадью 163,9 кв.м. Ресторан не платил за аренду, долг достиг 940 тыс. рублей. Арбитражный суд удовлетворил иск.

Также суды взыскали еще 400 тыс. рублей по трем искам контрагентов, недовольных задолженность по договорам поставки продуктов.

До этого «Собеседник» обращал внимание, что «Сеть столичных бистро» закончила первый год своей работы с убытком. Фирма была зарегистрирована в марте 2020 года. Однако её планам помешало распространение коронавирусной инфекции, из-за которой заведения общественного питания Москвы были закрыты несколько месяцев. В итоге предприятие ушло в минус более чем на 10 млн рублей.

Позднее судебные приставы открыли два исполнительных производства в отношении Песковой из-за долгов по налогам на сумму около 10 тыс. рублей.

«Сеть столичных бистро» ведет деятельность под брендом Restada Group и планировало развивать итальянские рестораны eKere и Da Giovani, узбекский Dastarhan и украинский LeBorsch. На сайте Restada говорилось о шести проектах компании, три из которых – рестораны высокой кухни.

Бизнес Песковой идет не ровно, но зато ей дали грант в Москве

Елизавете Песковой — 24 года, бизнесом она начала заниматься в 2019-м, зарегистрировав ИП. На сегодняшний день дочь Дмитрия Пескова является владельцем компании «Лиза и Саша», которая должна заняться пошивом одежды. 2020-й год фирма закончила с убытком в 3 тыс. рублей, а не так давно в базе по проверке контрагентов появилась приписка «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)».

Также Пескова руководит компанией «Сперанса ДС», которая сотрудничает с мэрией Москвы и занимается продвижением туристического бренда столицы Visit Moscow. В 2020-м она получила небольшую прибыль — 37 тыс. Рублей.

В декабре 2021 года Пескова стала совладельцем рекламного агентства Centrum Moscow. Но вскоре после этого ФНС заблокировала счета компании.

Также Пескова сотрудничает с компанией «Муви-Парк» (там она трудится арт-директором). В сентябре 2020-го компания заключила со структурой мэрии Москвы контракт на создание и продвижение проекта для социальных сетей под названием Visit Moscow. Получив за это 16,5 млн рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что иногда ругает старшую дочь за ее ошибки. «Когда дочка делает какие-то ляпы, конечно, я ей звоню и говорю иногда весьма жестко, не лезь туда», — сказал Дмитрий Сергеевич. При этом он заверил, что дочь всё равно вызывает у него восхищение, «потому что она молодая, она ищет себя».

Илья Давлятчин