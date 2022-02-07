Скандалы: Сергей Светлаков застолбил «Террритоиию»

Известный актер-юморист стал инвестором в золото и медь

ООО «Горнорудная компания “Территория”» создано в Москве в октябре 2021 года и поначалу полностью принадлежало латвийской Cloudberry CCP ( Consolidated Capital Partners ). В январе 2022-го «Территорию» поделили: у Cloudberry осталось 12 процентов, кипрская Besancon Limited получила 29 процентов, 21 процент – ООО «Енисейский горно-обогатительный комбинат». Среди миноритариев «Территории» ещё девять человек: некоторые связаны с добычей драгметаллов в Магаданской области, а другие – новички в отрасли, включая Сергея Светлакова.

Шоумен в ГРК «Территория» имеет 2,3 процента, и перспективы его инвестиции зависят от опыта главных партнёров.

Ключевые владельцы «Территории» постарались скрыть своих бенефициаров, но они явно связаны с золотодобычей и с Polymetal («Полиметалл») – это один из лидеров в РФ по добыче серебра и золота.

Например, рижская Cloudberry CCP – созданный россиянами проектный инвестфонд, и в чью пользу он держит актив, понять сложно. В 2020 году сообщалось , что Cloudberry приобрела за 27 млн долларов месторождение Северная Калуга (медь, золото, цинк и серебро; Свердловская область) у Polymetal. Крупнейшим акционером Polymetal является Александр Несис с долей около 12 процентов, а гендиректор – его брат Виталий Несис. При этом на сайте Cloudberry компания «Полиметалл» значится в числе основных партнёров с пометкой «креативная синергия».

ООО «Енисейский ГОК» создано в 2014 году для работы на золоторудном месторождении Ведуга в Красноярском крае и контролировалось «Полиметаллом», в 2017–2018 годах контроль над «Енисейским ГОК» приобрели магаданский бизнесмен Андрей Горбов и один из топ-менеджеров Polymetal Александр Лебедев. Горбов – гендиректор и совладелец Магаданского морского торгового порта (в том же порту у Виталия Несиса 25 процентов акций). Принадлежащая Горбову Эвенская горнорудная компания, как и Cloudberry, уже покупала месторождения «Полиметалла», тоже в Магаданской области.

Besancon Limited учреждена в августе 2021 года. Согласно выписке из кипрского реестра, 70 процентов акций Besancon принадлежат Heron Trade & Invest Limited с Британских Виргинских островов, где бенефициары не раскрываются. 30 процентов у Frozy Corporation Limited (учреждена на Кипре в марте 2021-го) и ещё 0,01 процента – у 37-летнего жителя Кипра, уроженца Москвы Евгения Бородкина. Он является инвестиционным аналитиком консалтинговой фирмы Strategic Initiatives .

Среди других инвесторов ГРК «Территория» – миноритарий Эвенской горнорудной компании, владелец дорожно-ремонтной фирмы «ИСТ-Колыма» Валентин Кузаков (9,6 процента), Ольга Виноградова (0,8 процента) и Евгений Синицын (2,5 процента). У них троих есть другой магаданский золотодобывающий проект ООО «Штайгер», а вместе с Горбовым они также владеют отелем Silver House в Магадане. Кстати, наибольшая доля в Silver House принадлежит некой Светлане Несис. Другой акционер «Территории» Алексей Ольшевский (1,9 процента) возглавляет АО «Колымавзрывпром».

Среди новичков в «Территории», помимо Светлакова, – ханты-мансийские банкиры Дмитрий Мизгулин (11 процентов) и Владимир Шмаков (6 процентов), долгопрудненский предприниматель Матвей Набоков (1,5 процента). «Октагон.Урал» связался с представителями Сергея Светлакова с вопросами, как он попал в проект и будет ли как-то ему помогать, однако ответа не получил.

Сколько Светлаков мог заплатить за бизнес на малой родине

Золото стабильно растёт в цене, в объёмах добычи и экспорта. В 2020 году из России вывезено за границу этого металла на общую сумму 18,5 млрд долларов, что в три раза больше, чем в 2019-м, а за 10 месяцев 2021-го экспорт составил 13,8 млрд долларов.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова с оптимизмом смотрит на новый проект, в котором принимает участие Светлаков. Эксперт рассказала «Октагон.Урал», что по мере восстановления мировой экономики растёт и спрос на жёлтый металл со стороны центральных банков, промышленных и розничных потребителей.

– В текущем году спрос на золото в мире вырос на 10 процентов, более чем на треть увеличился спрос на слитки и монеты, на ювелирные изделия – достиг допандемийного уровня, почти на 10 процентов выросло использование данного металла в технологическом секторе, сферы его применения расширяются. Впрочем, есть падение интереса к золотым ETF (Exchange Traded Fund – инвестфонд, акции которого торгуются на бирже. – τ.) в этих условиях, поскольку капитал начинает покидать финансовые убежища, перемещаясь в более рискованные инструменты, чем золото, – рассуждает Воронкова.

«В 2022 году в мире ожидается ужесточение денежно-кредитной политики (рост процентных ставок), поэтому жёлтый металл и в перспективе сохранит инвестпривлекательность, особенно в расчёте на средне- и долгосрочные вложения. Кстати, в 2020–2021 годах ценовая динамика на золото компенсировала инфляционный рост в РФ» — Елена Воронкова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

Сам 44-летний Светлаков с помощью подобной инвестиции, вероятно, «вернулся к корням».

«Учился я на коммерческом факультете, тогда подобные названия были модными. И в дипломе у меня записана очень смешная профессия: “коммерсант”, – рассказывал юморист в интервью около 10 лет назад . – В лихие 90-е всем казалось, что эта специальность – верх престижа… Сейчас это кажется настолько смешным и неправдоподобным!»

У экс-участника команды КВН «Уральские пельмени» поначалу были гастрономические бизнес-проекты. В 2014–2015 годы артист открывал рестораны Zoloto в Алма-Ате и Астане (ныне Нур-Султан). Заведения позиционировались как совместный проект холдинга Bulldozer Group Александра Орлова («Тануки») и актёра Сергея Светлакова (оба ресторана к настоящему времени закрыты). Но был ли комик действительно соучредителем, неизвестно: по крайней мере, в казахстанском реестре юрлиц его имя не упоминается. В 2016-м в Екатеринбурге начал работу ресторан Светлакова Eshak, в 2021-м заведение закрылось, не пережив пандемию.

Если в ресторанном проекте Zoloto Светлаков мог получить доход за участие в мероприятиях и продвижении заведений (обычная практика для звёзд), то нынешняя золотоносная инвестиция в ГРК «Территория» вряд ли стала бартерной – юморист мог заплатить за свою долю 50 млн рублей и выше. Это больше, чем он тратил, например, на недвижимость в Сочи (покупал трёхэтажную виллу площадью 300 квадратных метров с видом на море за 30 млн рублей).

Дело в том, что 31 января 2022 года в собственность ГРК «Территория» перешло ООО «Туринская горнорудная компания» – это то самое вышеупомянутое свердловское месторождение Северная Калуга, которое Polymetal продал за 27 млн долларов в 2020-м кипрской компании North Kaluga Mining Limited (подконтрольной Cloudberry CCP).

Весной 2021 года свердловские власти сообщали, что Туринская ГРК «получила статус участника приоритетного инвестпроекта Свердловской области по добыче руды» и планирует инвестировать 1,2 млрд рублей в проект по увеличению вдвое добычи руды на Северо-Калугинском медноколчеданном месторождении. В ближайшие три года планируется строительство объектов наземной и подземной инфраструктуры, модернизация автодороги, приобретение горной техники и отработка запасов месторождения.

«Территория», очевидно, планирует приобретать и другие активы: в качестве своей специализации в ЕГРЮЛ она заявила не металлодобычу, а деятельность холдинговых компаний, головных офисов.

Александр Колесников, Тарас Подрез