Кутил на деньги матери, а ее пение называл балаганом: что стало с непутевым сыном Толкуновой

Валентина Толкунова скончалась почти 12 лет назад, однако ее творчество до сих пор трогает сердца многих слушателей. Если карьера любимицы публики складывалась удачно, то личная жизнь была полна проблем и несправедливости. Единственный сын исполнительницы доставлял ей немало хлопот и часто попадал в неприятности, а справляться с трудным ребенком она была вынуждена одна.

Своего сына Николая Валентина Толкунова родила в браке со вторым супругом,

международным журналистом и писателем Юрием Папоровым. Мальчик стал для нее главным мужчиной, ведь другого в ее жизни просто-напросто не было. Когда сын был совсем маленьким, Папоров уехал в Мексику по работе. Умчаться с мужем за океан, оставив карьеру на родине, Толкунова не смогла, а тот вернулся только спустя 20 лет. Валентина Васильевна была вынуждена одна воспитывать Колю, который рос непростым ребенком.

Валентина Толкунова много работала и ездила по стране, чтобы обеспечить наследнику достойную жизнь. Коля часто оставался у бабушки и страдал от нехватки родительского внимания, а его знаменитая мать старалась возместить свое отсутствие многочисленными подарками. Артистка ничего не жалела для сына и, возможно, именно в этом была ее ошибка. С возрастом избалованность Николая дала о себе знать.

У сына знаменитой исполнительницы было море возможностей, но ему, казалось, было все это не нужно. Учебу в МГУ Коля бросил, вокальный талант развивать не захотел, а пение родительницы называл самодеятельностью и балаганом, чем, конечно, ее очень обижал. В молодости Николая закружил праздный образ жизни, из-за которого он едва не оказался за решеткой.

В начале нулевых, когда сыну артистки было чуть за двадцать, его поймали с запрещенными веществами. Артистка приложила руку к тому, чтобы дело против ее сына замяли, и занялась его лечением от зависимости. Здесь дела у Николая не ладились, поэтому он решил перебраться в Болгарию и заняться бизнесом. С деньгами на жизнь за границей, само собой, помогла знаменитая родительница.

После переезда наследник отдалился от исполнительницы еще больше. Едва ли не последним мужчина узнал, что его мать серьезно больна. Только после этого им удалось наладить отношения. Валентина Толкунова, отдававшая всю себя и на сцене, и с близкими, ушла из жизни в 63 года. Николаю досталось роскошное наследство, благодаря которому он ни в чем не нуждается до сих пор.

Сейчас наследнику Толкуновой 44 года. Поговаривают, Николай сдает часть элитной недвижимости своей покойной матери и может позволить себе не работать. Мужчина ведет замкнутый образ жизни и, судя по всему, не планирует заводить семью. Единственные близкие родственники Николая – дядя по линии матери Сергей и его семья. Жениться и рожать детей он не видит смысла, а с братом по линии отца совсем не общается.