Колин Ферт закрутил роман спустя несколько лет после измены жены и развода

Спустя почти три года после развода с женой Ливией, с которой был в браке больше 20 лет, британский актер Колин Ферт наладил свою личную жизнь. 61-летний обладатель премий “Оскар”, “Золотой глобус” и BAFTA на днях несколько раз был замечен в компании сценариста и продюсера Мэгги Кон.

Как предполагают западные СМИ, актер и сценарист познакомились и сблизились в прошлом году, когда вместе работали над криминальным мини-сериалом “Лестница”. Он сыграл одну из ролей, а она была продюсером проекта. На прошлой неделе Колина и Мэгги сфотографировали за ужином в ливанском ресторане в Западном Лондоне, причем мисс Кон, постоянно проживающая в Лос-Анджелесе, якобы специально прилетела из Америки в Великобританию ради встречи с мистером Фертом. Ранее Колина Ферта подозревали в романтической связи с ведущей новостей BBC Джоанной Гослинг, однако никаких официальных подтверждений этого романа так и не появилось.

О Мэгги Кон известно немного. Ей немного больше сорока, она работала над такими известными проектами, как “Американская история преступлений” и “Нарко: Мексика”, и получила признание коллег, в частности, награды от Гильдии писателей Америки и Гильдии продюсеров Америки.

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Публикация от Colin (@colin_firth_italy_uk)

Мэгги Кон, 2019 год

Напомним, что до 2019 года Колин Ферт был одним из самых образцовых семьянинов среди актеров мирового уровня. Почти 22 года британец был женат на итальянском продюсере и режиссере Ливии Джуджолли. В этом браке родилось двое сыновей – Лука и Матео. Но в 2017 Ливия завязала роман с другом детства – журналистом Марко Бранкаччей. Об этом стало известно Колину, а после и широкой публике. Тогда Ливия призналась во всем супругу, Бранкаччу обвинила в преследовании, а бывший возлюбленный рассказал о романе и прессе.

Несмотря на то, что Колин и Ливия воссоединились после этого скандала, брак спасти не удалось, и в декабре 2019-го пара объявила о расставании. К слову, Колин Ферт до сих пор живет в Лондоне, по соседству с бывшей женой.

Колин Ферт с женой Ливией, 2017 год