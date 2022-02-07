Индекс роллс-ройса

Как правильно считать «справедливый курс рубля» и почему бигмак — ненадежный свидетель нашего процветания.

Каждый год, когда журнал The Economist публикует свой The Big Mac Index, российская пресса взрывается: оказывается, рубль — самая недооцененная валюта в мире. Согласно индексу бигмака, доллар должен стоить 23 рубля! То есть потенциал у отечественной валюты ого-го какой. Если за две рубленые котлеты в булке американцу надо заплатить пять с половиной долларов, русский платит за те же самые две котлеты меньше, чем два доллара. Это ли не повод восхититься покупательной способностью рубля? Не совсем так.Котлетная арифметика

Арифметика у составителей «индекса бигмака» вот какая: если массовый продукт, бургер, во всем мире одинаковый, то и стоить он должен примерно одни и те же деньги. А когда бургер в разных странах стоит по-разному, то в этом виноват несправедливый валютный курс.

И если в одной валюте котлета стоит доллар, а в другой валюте — два доллара, значит, мы сильно недооцениваем первую.

Применительно к рублю, рассуждают шутники из The Economist, это выглядит так.

КАК УСТРОЕН «ИНДЕКС БИГМАКА» ДЛЯ РОССИИВ Соединенных Штатах бигмак стоит $5,81, или около 444 руб. (по курсу на день расчета $1=76 руб.).

В Российской Федерации вы должны заплатить за бигмак 135 руб., или $1,77.

Разделив $5,81 на $1,17, мы увидим, что «в долларах» русский бигмак дешевле американского бигмака в 3,28 раза.

Теперь для установления «справедливого курса рубля» надо разделить 76 на 3,28, и — бинго! — за доллар должны давать 23 рубля 24 копейки.

А в бигмаках-то я гораздо богаче, мог бы сказать россиянин.

Пересчитанная «через бигмак» средняя российская зарплата в 55 000 рублей оказывается равной не 723 долларам, а 2373 долларам, как в богатой стране. И даже «медианная зарплата» — сумма, меньше которой получают 50% российских работников, — с помощью «бигмаковых расчетов» из 35 000 рублей ($461) превращается во вполне солидные $1511.

Хорошо живем, оказывается. В отличие от бедных американцев, которые вынуждены переплачивать за бигмак в три раза.

Настоящая цена «бигмака»

Но на самом деле, если уж вы хотите оценить доступность бигмака в Америке и в России, то считать надо не так.

Для действительно «справедливого расчета» стоимости товаров нужно измерить его «с точки зрения труда» — сколько времени русскому и американцу нужно работать, чтобы купить бигмак.

Бигмак — массовая еда для небогатых, работа в ресторане быстрого питания во всем мире считается доступной для людей с минимальной квалификацией, и фастфуды платят за нее минимальную зарплату (МРОТ).

И стоимость бигмака, пересчитанная через МРОТ, в РФ и в Америке будет выглядеть так.

СПРАВЕДЛИВЫЙ «ИНДЕКС БИГМАКА» В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ТРУДОЗАТРАТЫЧто в России

Федеральный МРОТ в Российской Федерации в 2022 году составляет 13 617 руб. в месяц. Чтобы узнать стоимость рабочего часа, разделим эту сумму на 168 часов.

Получается 81 руб. в час (примерно $1,07). ТО есть за два часа минимально оплачиваемого труда русский человек может заработать на один бигмак (135 руб.). Даже чуть меньше, но не будем такими мелочными. Или половину бигмака в час.

Что в США

В США federal minimum wage (аналог российского МРОТ) составляет $7,25 в час. То есть в час американец зарабатывает почти полтора бигмака.

За федеральный МРОТ никто не работает, скажете вы, в реальности он гораздо выше. Это правда. Но в Америке тоже никто не работает за federal minimum wage. Давайте сравним региональные минимумы.

Конкретный пример

Например, в Санкт-Петербурге МРОТ составляет 21 500 руб. в месяц или 127 руб. в час. Будем считать, что этой часовой оплаты хватит на один бигмак по российским ценам.

В Бостоне, штат Массачусетс, minimum wage равен $14,25 в час, то есть его хватит почти на два с половиной бигмака по американским ценам.

Как ни считай, «в бигмаках» американская зарплата выходит в почти в три раза больше.

Скажете, что МРОТ — это не показатель, давайте смотреть медианные зарплаты? Давайте.

Как в США

Медианная зарплата в США осенью 2021 года составляла $2883 в месяц, или $17,16 в час. Почти три бигмака.

Как в России

Российская медианная зарплата — 35 000 руб. в месяц, 208 руб. в час, или… полтора бигмака.

Нет, это не рубль недооценен. Это ваш труд недооценен. Причем сильно.

На месте «свидетелей дорогого рубля» я бы вообще лишний раз не упоминал ни бигмак, ни место, где его готовят. Во всем мире «член бригады ресторана» — стартовая точка для карьеры человека без квалификации. Для устройства в такой ресторан не требуется диплома — достаточно рук, ног и умения читать. Платят, правда, самый минимум. Но в РФ в фастфуде предлагают 25–35 тысяч руб. — вполне конкурентная зарплата, на множестве вакансий «с образованием» предлагают не больше. Это учительская ставка, если что.

Одно из двух: или транснациональная ресторанная франшиза занимается благотворительностью, или

российские наниматели чрезвычайно низко оценивают квалификацию своих работников и человеку с дипломом платят не больше, чем человеку, наученному кричать «свободная касса!».

Сказка о ценах

Вообще сказка о том, что в РФ продукты дешевле, невероятно популярна. История о доступных советских продуктах — краеугольный камень мифа о «дешевом СССР».

Никогда в Союзе продукты не были дешевыми.

В секретной Справке о розничных ценах на товары народного потребления, подписанной заместителем председателя Государственного комитета по ценам 14 декабря 1965 года, говорилось:

ДОКУМЕНТ. ПРАВДА О ЦЕНАХ В СССР

«По сравнению с уровнем розничных цен в капиталистических странах относительно высок уровень розничных цен в СССР

на сахар (в 3 раза выше),

на масло животное, сыр, масло растительное и маргарин (в 2–3 раза),

на рыбные консервы (в 3–3,5 раза),

на вина виноградные (в 4–5 раз),

на шоколад (в 10 раз)».

Гораздо более дорогими, чем на Западе, были в СССР и промтовары.

Обувь стоила в 2–3,5 раза дороже,

ткани — в 2–5 раз,

а женское белье — в 4 раза.

Социалистическое государство продавало гражданам продукты их труда с такой наценкой, которая и не снилась «капиталистам-эксплуататорам»:

«В США цена на сахар-песок составляет 27% и на сахар кусковой 40% от цены сахара в СССР. Затраты государства в розничной цене сахара составляют 38%, а 62% — налог с оборота и прибыль».

В роллс-ройсах некоторые русские гораздо богаче

Впрочем, если вы хотите найти потребительский показатель, которым можно гордиться по-настоящему, почему бы не использовать «индекс роллс-ройса»? В нашей стране Rolls-Royce — это вполне потребительский товар. По итогам прошлого года РФ стала крупнейшим рынком в Европе. За 2021 год продажи Rolls-Royce в РФ выросли в полтора раза — по итогам года клиентам впервые передано свыше 300 автомобилей против более чем 200 машин годом ранее, сообщило аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Rolls-Royce Motor Cars.

Понятно, что купить такой автомобиль только обеспеченному человеку под силу, но разве в РФ мало таких людей? И российскому начальнику, к примеру, такой лимузин гораздо более доступен, чем американскому.

Понятно, что цена на Rolls-Royce зависит от множества факторов, это вам не бигмак, но в ответ на запрос «купить роллс-ройс в России» Google с ходу показывает предложение приобрести новейший автомобиль за 33 миллиона рублей. Но это слишком дорого, конечно же. Пусть будет 400 тысяч долларов — для ровного счета. Да хоть бы и 350 тысяч. В США такая машина стоит примерно те же деньги.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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