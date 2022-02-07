Мнение: Лежать плашмя

На Западе и на Востоке новое молодёжное движение — типа наших родных панков, хиппи, эмо или дедов инсайдов. Идея в том, чтобы при помощи итальянских забастовок протестовать против несправедливости капиталистической экономики, которая заставляет людей работать, но при этом не позволяет им жить так богато, как им хочется.

Вот сочувственная статья одного из авторов Форбс, который, кажется, и сам бы не прочь полежать плашмя. Перевод машинный, не злитесь сильно:

https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2021/12/30/lying-flat-antiwork-and-the-great-resignation-spreads-worldwide-as-young-people-protest-against-system/

«Лежать плашмя», «Антиработа» и «Великое увольнение» распространяются по всему миру, молодёжь протестует против системы

Во всем мире растет движение, возглавляемое молодыми людьми. Придавленные непосильными долгами перед вузами, неспособные найти достойно оплачиваемую работу (из-за чего они не могут купить жилье), застрявшие на низкооплачиваемой бесперспективной работе и вынужденные работать в гиг-экономике, поколения Z и миллениалов чувствуют, что старшие обманули и предали их.

Им говорили, что если они пойдут в школу, будут следовать всем правилам, то будут жить по шаблону американской мечты — в хорошем большом доме в пригороде, за белым забором из штакетника, или в классной квартире в Нью-Йорке, с парой детей, с домашними животными, с шикарными каникулами и роскошными автомобилями. Для многих эта мечта так и не осуществилась.

На Реддите есть подраздел «Антиработа» с более чем 1,5 миллионами самопровозглашенных «бездельников»:

https://www.reddit.com/r/antiwork/top/

Подраздел, куда пишут участники со всего мира, является домом для «тех, кто хочет закончить работу, интересуется окончанием работы, хочет получить максимальную отдачу от жизни без работы, хочет получить больше информации об идеях, направленных против работы, и хочет получить личную помощь в их собственной работе или в борьбе, связанной с работой».

Это движение означает что-то другое для людей на сайте. Если верить сообщениям, то некоторые участники устали от работы и не заинтересованы в поиске новой работы в ближайшее время. Другие хотят выплеснуть свое разочарование. Общей, объединяющей темой является то, что работники чувствуют, что ими пользуются, заставляют работать долгие часы за низкую заработную плату под руководством грубого и несимпатичного начальства.

В тренде «Великого увольнения» примерно 40% рабочих мест, с которых люди уволились, были в ресторанах, гостиницах, путешествиях, барах, складах, производстве и здравоохранении. Эти люди сталкиваются с долгими, постоянно меняющимися рабочими часами, грубым поведением клиентов, низкой зарплатой и высоким стрессом.

Эти работники борются с низкой оплатой труда, неприятными условиями труда и отсутствием уважения со стороны руководства. Когда они увольняются, многие из них пытаются найти значимую работу и путь к карьерному росту.

Молодое поколение, возможно, станет первой группой в современной истории, у которой финансовые показатели будут не лучше, чем у их родителей. Имея задолженность по студенческим кредитам в десятки или сотни тысяч долларов, молодые люди практически не могут купить дом, жениться и завести семью. Долговое бремя, наряду с ростом цен на жилье и инфляцией, не оставляет им достаточных средств, чтобы позволить себе образ жизни, который бэби-бумеры считали само собой разумеющимся.

Это происходит и в Китае. Мультимиллиардер Джек Ма, основатель Алибаба, отстаивал культуру работы, известную как «996». Это число относится к убеждению Ма в том, что все в его компании должны с радостью работать с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. Это эквивалентно американским «культуре суеты» [преклонение перед трудоголиками] и культуре «вставай и молоти» [переработки в ущерб отдыху и личным делам], которые гремели в период до пандемии.

Молодое поколение китайских работающих не в восторге от трудового кодекса Ма. Как сообщает South China Morning Post, работники поколения Z, как известно, «расслабляются, отказываясь работать сверхурочно, выполняя работу среднего качества, часто ходя в туалет и оставаясь там в течение длительного времени, играя со своими мобильными телефонами или читая книги на работе».

Это их способ справиться с требованием работать с утра до вечера за слишком маленькие деньги. Работа в более медленном темпе – форма протеста. Это их способ сказать: «Мы думаем, что с нами обращаются несправедливо».

Подобно жалобам как миллениалов, так и представителей поколения Z в Америке, молодые китайцы утверждают, что их скудный заработок не позволит им купить дом или вести финансово комфортную жизнь. В отличие от предыдущих поколений, некоторые представители китайской молодежи не покупаются на культуру суеты и делают ставку на всесторонний образ жизни.

Они приняли мантру «лежать плашмя». Этот термин означает «делать самый минимум, чтобы продержаться, и стремиться только к тому, что абсолютно необходимо для выживания».

Суть идеи в том, что лежание плашмя — это протест против рабочих мест и экономики, в которые они не верят, в которых они не чувствуют, что у них есть справедливый шанс. Как и многие в США, [китайское] поколение Z и [китайские] миллениалы отказываются от покупки жилья и создания семей.

Президент Си Цзиньпин не слишком доволен этой тенденцией, заявляя: «Необходимо предотвратить застой социального класса, разблокировать каналы для восходящей социальной мобильности, создать возможности для большего числа людей стать богатыми и сформировать среду для улучшения, в которой участвуют все, избегая инволюции и лежания плашмя». Он обеспокоен тем, что лежание плашмя находится в прямом противоречии с «Китайской мечтой» или «великим возрождением китайской нации».

Лежание плашмя и связанные с ним тенденции, к сожалению, свидетельствуют об унынии и отрыве молодежи от работы и экономики. Это необходимо решить. Это вредно для молодежи и общества, когда вокруг так мало счастья. Если наши политические лидеры проигнорируют этот четкий призыв о помощи и переменах, со временем условия будут только ухудшаться.

Стремление к финансовой независимости, пожалуй, можно только одобрить. Выйти на раннюю пенсию в 35-45 лет, чтобы посвятить своё время личной жизни и воплощению разных амбициозных мечт — отличный план, который с успехом претворяют в жизнь адепты идеологии Т.П.Р.У.

«Лежать плашмя», однако, это про другое. Это не про «работать и добиться», а про «ныть и протестовать».

Мне всего лишь сорок три года, но за эти несколько десятилетий я уже видел несколько поколений молодёжной моды, вот примерно начиная от рокеров, панков и толкиенистов. Может быть, я что-то пропустил, — тогда поправьте меня, — но что-то я не припомню, чтобы хоть когда-то молодёжь была довольна происходящим. Молодёжь всегда думает, будто мир обошёлся с ней несправедливо, так что единственный выход — протестовать против системы, которую выстроили глупые и злые взрослые.

Старшее поколение китайцев ещё помнит великий голод 1959-1961, когда из-за коммунистических реформ сельского хозяйства в стране только по официальным данным погибли 15 млн человек. С 1992 года подушевой ВВП в Китае поднялся в 30 раз — с нищенских 400 до вполне комфортных 12 тысяч долларов на человека. Мне лень сейчас делать поправку на долларовую инфляцию и ППС, однако это и не нужно: и без того ясно, что молодые китайцы родились в нищете или в бедности, а сейчас живут на уровне, о котором их родители не могли даже и мечтать. Может быть, молодёжь хотела бы, чтобы их благосостояние выросло не в 30, а в 900 раз? Нет, не хотела бы. Если вы спросите недовольных прямо, вам скажут, что двукратного роста зарплаты им будет достаточно, а при трёхкратном росте они повесят портрет Председателя в спальне, чтобы целовать его по утрам и вечерам. Но будьте уверены, даже если бы каждому китайцу на выпуск школы вручали ключи от пятикомнатной квартиры и мешок золотых монет, они бы точно также жаловались на грубых начальников и медленный социальный лифт.

Пузыри на рынке недвижимости на Западе — факт вполне объективный, равно как и большой обман с кредитами на образование. Низкие процентные ставки отравили экономику, сделав жильё болезненно дорогим. Диплом о высшем перестал быть ключом к высокооплачиваемой работе. Девушки изменили приоритеты, простые парни с маленькой зарплатой и на маленьких должностях не пользуются больше спросом у противоположного пола. Неудивительно, что молодёжь впадает в уныние — «американская мечта» для большинства американцев теперь недоступна, а живя с мамой создать свою семью довольно проблематично. Причины проблем у китайцев немного другие, но в целом я склонен согласиться с автором из Форбс, им тоже сейчас непросто.

Может, я бы и посочувствовал этим бедолагам, но моё двадцатилетие пришлось на 1998 год, когда 100 долларов в месяц считались в Петербурге хорошей такой, мужской зарплатой. Несмотря на это, мы как-то зарабатывали деньги, делали накопления, строили карьеру и покупали квартиры.

И современный Нью-Йорк, и современный Шанхай дают молодёжи на порядок больше комфорта и возможностей, чем давал нам Петербург 25 лет назад. На мой взгляд, «лежащим плашмя» было бы очень полезно перенестись на месяц-другой даже не в коммунистическую эпоху голода, но хотя бы в Россию или в Китай 1990-х. Уверен, после возвращения многие встали бы с дивана и с радостью побежали бы на свою постылую работу.

Впрочем, разумеется, если брать кредиты, если спускать все деньги на разную ерунду, если работать не головой, а по 12 часов в день, можно подорвать здоровье и буквально за несколько лет сползти на дно глубокой финансовой ямы. Однако ведь молодёжь никогда не спрашивает у старшего поколения советов. Молодёжь всегда живёт по классической формуле: «не учите нас жить, лучше помогите материально».