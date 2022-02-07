Мнение: Идеология «зеленых» вступила в клинч с действительностью

Помните, в Германии была когда-то группа Kraftwerk, одни из пионеров популярной электронной музыки? Название переводится просто – «Электростанция». Очень по-немецки – потому что все, что связано с электричеством, моторами, роторами, самолетами и пароходами – инженерным искусством – всегда было в моде в той далекой стране. На уровне национальной гордости. Хотя, конечно, слова «национальная гордость» в немецких устах звучит довольно стрёмно. По некоторым историческим причинам.

Немецкая инженерная школа была когда-то лучшей в мире. И хитрые гигантские машины – гордость её и краса. Сталь Круппа, турбины Сименса, химия АГ Фарбен, слова Гёте, музыка Вагнера, исполняется не впервые. В СССР первая атомная электростанция была запущена в 1954 году, в Германии – в 1960-м. Потому что весь мир тогда буквально сошел с ума по технологии будущего – атомной электроэнергии, которая придет и накормит всех, согреет всех, отправит звездолеты в космос и так далее.

В Брюсселе архитектор Ватеркейн в 1956 году построил здание Atomium – как символ грядущего атомного века. А сейчас немецкая атомная энергетика выглядит так: к концу этого года должны быть закрыты все оставшиеся энергоблоки. Стоп. Зеро. Ноль. До свиданья, мирный атом. Мораторий на строительство новых станций в Германии ввели еще в 2000-м году и они потихоньку стали вымирать, несмотря на то что в остальном мире станции активно строились. Но правительство Меркель тогда решило, что новые не нужны.

А потом в 2011-м случилась Фукусима и Ангела Меркель так близко к Herz’у восприняла медийную истерику вокруг аварии, вызванной цунами, что реально перепугалась до ужаса. Хотя, как известно, от последствий самой аварии и облучения умер всего один человек, да и тот в 2018 году. И единоличным решением приказала закрыть все атомные станции Германии. То есть в Германии отменили продление сроков работы станций и сразу отключили семь самых старых станций, а сейчас добьют последние.

Воплотилась в жизнь мечта немецких «зеленых», которые всегда боролись против любого атома. Атомная энергетика окончательно была объявлена в Германии злом номер один. А вслед за ней и угольная, мазутная и даже газовая. Лево-зеленые активисты стали рассказывать немцам, что отныне все будут прогрессивными и жить на ветряках и солнечных батареях. А если кому-то холодно и темно, тот пусть купит пуховик и свечку.

И тут произошла одна странная вещь – в своей очередной проповеди ненависти к старому порядку недоучившаяся школьница Грета в списке целей бескомпромиссной борьбы для своей паствы помянула атомные станции. Через пять минут ей пришлось извиняться и мямлить про «ее личное мнение». Люди, стоящие за ней, моментально дали ей по ушам. Ведь Швеция – один из крупнейших экспортеров атомной энергии. А еще Франция. А Польша поставляет в Германию энергию с проклятых угольных грязных станций. И только над Германией – безоблачное небо.

А в 2021-2022 годах и вовсе произошло то, о чем говорили люди с нормальным инженерным образованием и что тотально отрицали политики с образованием три класса гендерных исследований. Ветер слабо дул на севере Германии и не крутил ветряки, за которые еще придется расплачиваться грядущим поколениям – настолько они нерентабельны. Солнце тоже мало светило. Потому что вообще-то Германия не самая солнечная страна на свете. И тут еще Брюссель всех перевел на спотовые торги по газу и цены взлетели до небес. И выяснилось, что бредовые сказки «зеленых» не имеют ничего общего с реальностью – из того, что они предлагают, ничего не работает. Идеология вступила в клинч с действительностью.

И знаете, что сделал Брюссель? Правильно: он объявил проклятую атомную и газовую энергетику отныне «зеленой». Вчера она была угрозой миру и людям, а, главное, Климату – именно так, с заглавной – и черт с ними, с этими людишками. И это обосновывали какие-то ученые из каких-то специальных институтов на гранты Евросюза. Но вот ледяной петух клюнул прогрессоров в задницу и оказалось, что все совсем наоборот.

И углеродный след от атомной станции ноль целых, и безопасность у нее гигантская – и те же самые ученые быстро доказали для Брюсселя что отныне это – флагманы зеленой энергетики и «энергетического перехода». То есть, евробюрократы даже ни разу не спалились, показав всему миру, что все решения по климату и СО2 – не более чем политический акт на основе подгонки доказательств. «Тут играем, тут не играем, тут сегодня рыбу заворачиваем», сказали дирижеры.

И тут опять немцы выступили как самые прилежные, но туповатые ученики. Они сказали: «как это атомная станция «зеленая»? Она же вчера была самим дьяволом?». И в Евросоюзе начался скандал. Потому что группа стран теперь отказывается метаться туда-сюда вместе с прощелыгами из Еврокомиссии. Потому, что доктор сказал «умер», значит – умер. Их уже убеждает Билл Гейтс, удивительный человек, которого хватает и на продвижение вакцин и теперь, оказывается, еще и новых типов реакторов. «Расплавление активной зоны, как в Чернобыле или Фукусиме, в этих реакторах невозможно», – говорит он немцам, но те упираются.

А вместе с Германией выступила Австрия, которая сказала, что не признает инвестиции в газовые и атомные станции «зелеными», как этого требует ЕС. К ней присоединяются Финляндия, Португалия, Дания, Испания и Люксембург. Они не понимают, почему им нужно участвовать в сеансе игры в наперстки в брюссельском центральном вокзале.

Россия на все это смотрит с прохладой. Её уже и так пытались обвинить в сокращениях поставок газа в разгар кризиса энергоносителей в Европе. Но газа – полно. И с атомной энергетикой – действительно минимально загрязняющей среду, все в полном порядке – у нас она есть. И инженерная мысль в области конструкции атомных электростанций не выкорчевывалась в угоду «зеленым», так что можем повторить в любой момент. Строить на экспорт, как строили для ГДР.

Куда ни кинь – все нормально. Можно еще свечки на экспорт толкать. И ватники.