На Земле живут миллионы пришельцев

Физик Джеймс Кьюн уверяет, что только в одной стране может существовать общество инопланетян, превышающее миллион. Таким образом, вероятность вступить в брак с пришельцем составляет по его расчетам – 50%.

Земля – это огромный мир, полный благоприятных для жизни ресурсов, а также с идеальным климатом. Так почему же другие внеземные расы не могут жить с остальными видами на Голубой планете? Возможно, они давно это делают, а люди по своему незнанию не замечают этого.

Человек обладает большими способностями, но они ограничены. Органы чувств и слух позволяют воссоздать лишь часть реальности Вселенной, если сравнивать с инопланетными видами. Из-за этих ограничений невозможно оценить камуфляж, используемый некоторыми видами животных.

– Если мы не можем отличить их друг от друга… Что мешает инопланетным видам с гораздо более развитой маскировкой жить на Земле? – возникает закономерный вопрос.

Возможно, что различные внеземные расы уже населяют Голубую планету и ежедневно ходят рядом с людьми. Считается, что большинство «гостей», населяющих Землю, связаны с человеком или поддерживают с ним тесный контакт. В частности, физик Джеймс Кьюн уверяет, что в одной стране может существовать общество инопланетян, превышающее миллион жителей. Ученый утверждает, что выявил более 1000 различных случаев инопланетного присутствия за время своей карьеры в правительстве США.

– В Соединенных Штатах проживает до 5 миллионов инопланетян, принявших человеческий облик, – заявил эксперт.

Возможно, сама цель этих инопланетян, живущих на Земле, состоит в том, чтобы просто наблюдать за людьми, которые живут вокруг них, и в расширенном виде, за населением, в котором они поселились. Таким образом, вероятность выйти замуж за инопланетянина составляет 50%. Многие были идентифицированы, когда они пытались выдать себя за людей, и их поведение было признано аномальным по отношению к человеческому профилю.

Зачем они поселяются на Земле

Причины прихода инопланетных рас на Землю различны, возможно, потому, что они просто хотят жить на другой планете, а не там, где родились, либо потому, что их планета находится в упадке, либо причина в том, что их целью является завоевание. Физик считает, что большинство этих существ миролюбивы, но другие же враждебно настроены. Но некоторые из этих существ способны к взаимопониманию с людьми.

– Чем дольше эти инопланетяне остаются на Земле, тем больше они стремятся к нашей компании, – добавляет ученый.

После долгих исследований, проведенных в прошлом веке, человеческая способность достичь пробуждения сознания стала неоспоримой. Будь то эмоции, смысл или свобода самовыражения, сообщество и, конечно же, анализ. В настоящее время человеческая популяция состоит из 2 типов людей. Один из них — это те, кем манипулирует элита для создания разногласий, и люди, которые поняли, что нельзя слепо доверять тому, что говорят СМИ. Вот почему серия немыслимых событий, которые привели к полному признанию феномена НЛО, произошла очень быстро.

В результате этого многие специалисты видят в существовании гибридных рас факт, рожденный убеждением человечества. Возможно, именно так человеческий вид продвинулся вперед и продолжает расширять свое сознание. Таким образом, людям остается только признать, что внеземные расы существуют на Земле уже давно.