Трое мужчин и ребенок из Новой Зеландии столкнулись с инопланетянином

Этот инцидент произошел в 2011 году, но лишь недавно попал в сеть. Это случилось 12 декабря в районе хребтов Каймани возле залива Изобилия на Северном острове в Новой Зеландии.

Группа из трех местных охотников – Джона, Эндрю и Льюиса (имя последнего изменено), а также 12-летний сын Эндрю (его имя не указано) возвращались к своей машине после охоты в зарослях. У них была одна винтовка и рюкзаки с вещами.

Странные огоньки

Стояла пасмурная погода с мелким дождем и изморозью, однако видимость была приличная. Было около 3 часов ночи, когда охотники остановились для отдыха на голом холме и почти сразу же заметили необычное оранжевое свечение неподалеку, примерно на расстоянии 4 км от них.

Так как это была довольно безлюдная местность, поначалу они решили, что это свет от фонарей каких-то других охотников, а потом стали наблюдать как свет плавно движется ниже холма.

Вскоре им стало ясно, что это точно не кто-то с фонарем, а куда более крупный объект. Теперь они стали выдвигать версии, что где-то там мог ехать автомобиль с мощными фарами или мотоцикл. Однако свет стал двигаться так хаотично, что и эти версии отпали.

Тогда Эндрю взял винтовку и стал рассматривать объект через оптический прицел. Он увидел, что светящийся объект имеет необычную треугольную форму и что рядом с ним видны еще два сияющих круглых объекта. И буквально через пару секунд как он рассмотрел их, свет исчез, словно кто-то нажал на рубильник.

Однако появилось другое свечение, внизу холма они увидели множество мелких оранжевых огоньков, они двигались по долине так, словно едет вереница машин с включенными фарами.

“Это было 4 утра и в 45 минутах езды от города. И они двигались совершенно беззвучно, так что мы сидели и пытались понять, с чем мы столкнулись”, – рассказывает Льюис.

Группа наблюдала за оранжевыми огнями около двадцати минут с растущим чувством беспокойства, которое сменилось тревогой, когда они увидели, что огоньки мчатся не просто к их холму, но в их направлении.

В этот момент они заметили, что все вокруг них стало намного темнее, словно погасли все звезды. Одновременно утих ветер и прекратился дождь, а также пропали все звуки животных, даже крики сов.

Людям это показалось очень жутким и они решили спрятаться за гребнем холма, чтобы посмотреть, исчезнут ли огоньки, но потом передумали и решили продолжить свой путь вниз к своей машине.

Это был поспешный восьмиминутный спуск вниз до заросшей колеи, по которой надо было пройти 3 км, прежде чем выйти на проселочную дорогу, где стояла их машина. Когда охотники оказались у колеи, они увидели, что оранжевый светящийся объект двигается всего в паре сотен метров от них, медленно плывя над полем.

Когда он стал ближе, охотники поняли, что он куда больше в размерах, чем им первоначально показалось и выглядело так. что он намеренно движется к ним, что он преследует их.

В попытке в последний раз объяснить все логическими причинами, люди подумали, что может быть это какой-то летательный аппарат, вроде дрона.

Красный сканирующий луч

Охотники спрятались в кустах от НЛО и к тому времени они уже находились в состоянии паники, понимая, что это все-таки не дрон и не вертолет, а что-то непонятное. Особенно был напуган сын Эндрю, который постоянно спрашивал у отца, что это за светящийся шар и почему он гонится за ними.

Потом Джон увидел тусклое оранжевое свечение за деревьями слева от них и теперь это было всего на расстоянии около 80 метров от них. Все четверо теперь почуяли в воздухе специфический неприятный запах, который Джон описал как запах тухлых яиц, а Льюис сравнил с запахом горелой свинины.

Потом свет пропал, словно погас, а затем снова объявился за деревьями и теперь он был совсем рядом с охотниками, на расстоянии всего 15 метров. Свет от него был таким ярким, что хорошо освещал деревья и тропу.

Джон был поражен, увидев U-образную ярко-красную полосу света, движущуюся среди деревьев впереди оранжевого свечения. По его словам это выглядело так, словно оранжевый объект включил сканирующий луч, чтобы найти людей в лесу. Он говорит, что луч выглядел как большой красный сканер из супермаркетов, который сканирует штрих-коды.

Джон призвал друзей поспешить, чтобы сканер не нагнал их и они продолжили бежать по колее. Они были очень напуганы, постоянно спотыкаясь и падая, сталкиваясь друг с другом и периодически оборачиваясь и осматривая свою группу, чтобы проверить все ли на месте.

Потом свет снова “погас”. Группа к тому времени достигла половины пути, находясь примерно в 1,5 км от вершины холма, где они впервые увидели свет. Они не использовали свой фонарик, чтобы осветить путь, боясь, что это привлечет к ним внимание.

“Мы с ребятами приближались к дороге и сосредоточились на том, чтобы добежать как можно быстрее. Была кромешная тьма, немного дул ветер и когда свечение снова угасло, снова пошел дождь. Но мы не чувствовали себя в безопасности. У всех нас было тревожное ощущение, что что-то не так”, – рассказывает Джон.

Охотники прошли еще 100 метров или около того, достигнув места, где начинались поля местной фермы. Справа от них был крутой берег, поросший кустами.

Близкое сближение

Тут они снова увидели за кустами оранжевый свет с красным “сканирующим” лучом. Он был примерно в 60 метрах от них.

“Мы подумали, что это за чертовщина? И за долю секунды он оказался прямо у линии ограды всего в 5 метрах от нас!”, – говорит Джон.

Охотники были ошеломлены скоростью, с которой свет приблизился к ним и остановились как вкопанные. Оранжевый свет тут же потускнел и теперь стало видно, что это летательный аппарат в форме конуса без видимых окон. По размеру он был высотой с гараж для машины, как описали его охотники.

Он завис невысоко над землей. Поверхность казалась металлической и обладала высокой отражающей способностью, и Джон мог вспомнить, как окружающие деревья отражались на ее поверхности, придавая ей темно-зеленый вид. Верхняя часть корабля была плоской, а большие четкие цветные огни — оранжево-красные, зеленые, синие, желтые и белые — располагались на объекте, беспорядочно мигая.

Эндрю вспомнил, что огни располагались ярусами. Вокруг днища корабля было несколько маленьких оранжевых огней и два больших, чрезвычайно ярких белых прожектора, похожих на автомобильные фары.

Корабль не издавал ни звука, зависая рядом с группой, но красная световая нить издала тикающий звук, когда двигалась перед кораблем, а затем корабль двинулся вперед.

“Я сказал ребятам, вы видите то же, что и я? Я слышал, как они тяжело дышат прямо позади меня, и мы просто смотрели на это! Он оставался там в течение добрых 10 секунд, затем красный (сканирующий) свет погас, и все изменилось!”

Корабль двинулся вдоль линии ограды, и через несколько метров свет снова погас. В этот момент Джон сообщил, что чувствует себя необычайно спокойным и расслабленным — довольно неуместная реакция на разворачивающееся травматическое событие. Трое других свидетелей чувствовали страх и беспокойство за свою безопасность, но также и облегчение, что объект ушел от них подальше.

Все они во второй раз заметили, что, пока корабль находился рядом, дождь и ветер прекратились, а птицы и дикие животные замолчали, что Льюис назвал сюрреалистичным и страшным.

Но их облегчение было недолгим, когда через пару секунд корабль снова появился примерно в 150 метрах от них, повернул направо и начал неуклонно двигаться к группе, теперь издавая шум “как пылесос” и эффективно блокируя маршрут их бегства. маршрут. На полпути он на мгновение встал и замолчал, прежде чем снова двинуться на скорости к группе.

Перепуганные Джон, Льюис и сын Эндрю бросились вправо в кусты, прижавшись почти вплотную к берегу, Льюис обнял сына Эндрю, чтобы защитить его. Тем временем Эндрю замешкался, бросив ружье на землю и вытащив мобильник, а когда он тоже побежал к кустам, то споткнулся и НЛО преградил ему путь.

“Я смотрел на него, когда он приближался. Я помню, как видел цветные огни, но меня почти ослепило белым светом. Я хотел побежать к друзьям, но тогда он бы заметил меня и я бы выдал их. Тогда я крикнул им сидеть там и не двигаться. Они сходили с ума, а я думал, что он сделает. Будет ли атаковать меня? заберет ли всех нас?”, – говорит Эндрю.

Красная световая сканирующая нить снова заработала со щелкающим звуком и Эндрю испугался, что может соприкоснуться с этим лучом. Джон наклонил голову вперед, чтобы рассмотреть, что там происходит, но мог видеть только мигающие огни.

Мальчик, полагая, что его отец в опасности, кричал отцу, что любит его. Эндрю на мгновение повернулся к своему сыну, и когда он снова посмотрел на корабль, его огни погасли, и через долю секунды он появился примерно в 350 метрах от проселочной дороги, снова включив огни, медленно двигаясь над оградой. Сразу же дикая природа возобновила привычные ночные крики, и пошел дождь.

Встреча с пришельцем

Группа собралась вместе и решила, что им осталось пробежать всего около 250 метров к дороге, чтобы добраться до их машины. Когда они пробегали мимо места, где завис НЛО, они снова ощутили неприятный запах.

Затем корабль пересек поле и исчез. Сын Эндрю заплакал из-за сильного стресса, когда охотники быстрым шагом шли к машине.

В следующее мгновение над полем появился новый светящийся объект. Он имел вытянутое вертикально белое свечение и выглядел как мяч для регби. Он медленно спустился вниз примерно в 8-10 метрах от Джона, слева от него.

“Мы все остановились, чтобы посмотреть на это. Я помню , что мы были в панике. Ружье было у меня на плече, и когда я поворачивался к ребятам, я уткнулся в них ружьем. Повезло, что оно стояло на предохранителе. Все говорили: “Смотрите! Смотрите!”, мой сын тянул меня, плакал и говорил: “Папа, пошли отсюда”, и я повел его дальше по дороге. Я оставил двух других парней стоять там”, – рассказывает Эндрю.

Мы увидели как свечение впереди чуть покачивается и когда оно оказалось ближе, то оказалось, что это двигается гуманоидная фигура. Оно шло к Джону и Льюису, оказавшись от них всего в 4 метрах.

Джон включил свой фонарик и они рассмотрели фигуру. Голову фигуры охватывал свет, так что было невозможно рассмотреть черты его лица, но было видно, что голова прямоугольная и длинная с темными пятнами или тенями на месте щек.

Фигура казалась без одежды, с бледной серовато-белой кожей, покрытой серыми пятнами и розовыми тенями, похожими на массу кровеносных сосудов, вокруг области ребер, плеч и подбородка. Были хорошо видны только голова, руки и туловище от уровня живота вверх, так как его нижняя часть тела и ноги были скрыты низкими кустами.

Существо начало двигать верхней частью тела и головой из стороны в сторону, вверх и вниз, вероятно, пытаясь рассмотреть людей. Льюис стоял на месте, боясь спровоцировать существо, но Джона необъяснимо тянуло к нему, и он начал перелезать через ограду, чтобы получше рассмотреть его.

Опасаясь за его безопасность, Льюис оттащил Джона назад, и они побежали по дороге вслед за остальными. По пути Джон остановился, чтобы посветить прожектором через щель в живой изгороди, и сущность все еще стояла там, глядя в их сторону.

К тому времени, когда группа подошла к машине и снова посветила фонариком в сторону ограды, сущности уже не было видно.

Все четверо свидетелей некоторое время сидели в машине с запертыми дверями, пытаясь осмыслить то, что они пережили, и просили друг друга подтвердить некоторые аспекты встречи. Потом у них начался шок и Эндрю завел машину и выехал из района на большой скорости – и, как рассказал Джон: “Все повернули головы, оглядываясь назад”.

Реакция на встречу

Все трое взрослых свидетелей смогли описать схожие детали, но также по отдельности акцентировали внимание на определенных аспектах. Во время интервью с новозеландской уфологической группой UFOCUS NZ они демонстрировали признаки посттравматического стресса: чрезмерное возбуждение, повторное переживание и формы отрицания или отключения, обращение как к объекту, так и к сущности как “оно”.

Они говорили о том, что успокаивали друг друга на протяжении всего инцидента и неоднократно просили друг друга подтвердить, что то, что они видели, являлось реальным. Каждый сообщил о своем страхе и панике во время опыта и во время интервью у них были признаки нервозности, стресса и страха при описании событий.

Мужчины говорили о том, что пытались понять, что происходило в то время, рационализируя их собственное мировоззрение, пытаясь цепляться за логические точки зрения, чтобы сохранить некоторый контроль над ситуацией.

Позже уфологи UFOCUS NZ прибыли на место, где произошел инцидент, и, к сожалению, не нашли на траве никаких необычных следов, доказывающих присутствие НЛО или пришельца. Частично это можно было объяснить тем, что с момента инцидента до их приезда это место было сильно затоптано местными фермерами и их животными.

Джон и Эндрю по отдельности согласились побывать снова в этом месте вместе с уфологами, но Льюис отказывался посещать его в темноте, пообещав когда-нибудь прибыть сюда днем.