Правая рука государства

В борьбе с YouTube российские власти готовы субсидировать порнографию.

С начала февраля в РФ провайдеры обязаны обеспечивать бесплатный доступ пользователей к «социально значимым сайтам» — первыми из них стали портал Госуслуг и социальная сеть «ВКонтакте». В полном списке таких сайтов, утвержденных правительством, 371 позиция. Помимо многочисленных пропагандистских ресурсов вроде RT и сайтов федеральных телеканалов, в нем числятся и другие продукты холдинга VK, который с недавних пор контролируется «Газпром-медиа», в частности — «Одноклассники» и «Мой мир».

Закон о доступном интернете, который должен будет обеспечить россиянам доступ к части ресурсов Сети даже при нулевом балансе на счету интернет-провайдера, был принят в прошлом году. На первый взгляд, это пример удивительной для нашего времени заботы государства об интересах граждан. В самом деле, как мог бы сказать Дмитрий Медведев, иметь доступ к интернету лучше, чем его не иметь. Обеспечивая бесплатный социальный доступ к Сети, государство будто бы идет впереди многих западных стран и реализует право человека на получение информации, закрепленное ООН.

При этом специалисты, работающие с новейшей системой российской цифровой цензуры и в частности с устройствами по DPI-фильтрации трафика, намекают, что власти могут преследовать в этом вопросе собственные цели. Фактически под видом социально значимых сайтов началось тестирование «белых списков в интернете»: пользователи с нулевым балансом будут первыми россиянами, которым недоступен глобальный интернет — но только те проекты, которые утверждены чиновниками.

Любой современный сайт, тем более крупная социальная сеть, основан на сложной международной инфраструктуре и использует международные серверы для отслеживания активности и доставки пользовательского контента (CDN-сервисы). Обеспечив бесперебойную работу «ВКонтакте» для «социальных пользователей» в рамках этого пилотного проекта, государство в дальнейшем сможет при необходимости распространять «белые списки» на всех жителей страны.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В этом тоже можно найти хорошую сторону: полное отключение интернета, как это было недавно в Казахстане, в этом сценарии маловероятно, пользователям всегда смогут предоставить доступ к 371 проверенному проекту из правительственного списка. В остальном развитие «доступного интернета» по этому сценарию выглядит как пролог к полноценному «суверенному рунету», в котором государство не только мониторит всю пользовательскую активность, но и точно знает, какие сайты доступны вам из национального сегмента Сети.

В том, что «ВКонтакте» стал первой крупной площадкой, получившей государственную поддержку, есть изрядная доля иронии.

Социальная сеть в последние годы имеет дурную репутацию из-за полной прозрачности для спецслужб. Именно в VK развивалась основная часть кампании по «посадке за лайки».

Более того, исторически популярность «ВКонтакте», остающейся самой массовой социальной сетью в России, была связана с обилием пиратского контента. Люди регистрировались не только для того, чтобы общаться друг с другом, но и для того, чтобы бесплатно слушать музыку и смотреть фильмы. Аудиосервис «ВКонтакте», столкнувшийся с многочисленными претензиями звукозаписывающих лейблов, в итоге был лицензирован, а вот статус многих видеозаписей на площадке до сих пор вызывает вопросы. При этом в прошлом году социальная сеть взяла курс на развитие собственного видеохостинга в качестве стратегического приоритета. «VK Видео» сегодня в РФ находится на втором месте после YouTube — именно с усилиями «ВКонтакте» может быть связан план по «импортозамещению» в этом сегменте рынка.

Совсем комичным «социально значимый» статус «ВКонтакте» становится, если вспомнить, что площадка до сих пор толерантна к порнографии, — в этом, по всей видимости, состоит главное «конкурентное преимущество» площадки «Газпром-медиа». Официально, вероятно, порнография не поощряется администрацией социальной сети, а тот факт, что она все-таки присутствует в ней, объясняется «невозможностью удалять весь пользовательский контент вручную». В то же время YouTube, Facebook и Instagram давно решили эту проблему как за счет модерации, так и за счет работы нейросетей. «ВКонтакте» явно не торопится последовать их примеру: порнография — совсем не плохая вещь, когда нужно удерживать пользователей.

Фото: РИА Новости

Тем самым РФ стала первым в мире государством, где ради борьбы с западными платформами и ценностями правительство готово субсидировать для своих жителей просмотр порнографических роликов.

Такой свободе может позавидовать, наверное, даже Швеция: в нашем правительстве сидят не ханжи.

Параллельно для борьбы с YouTube как главной независимой медиаплощадкой в стране Роскомнадзор готовит новый пакет «экономических мер», включающих запрет на монетизацию роликов для блогеров. Формально причиной для этих мер являются «недружественные действия» американской соцсети в отношении немецкоязычного канала RT.

А на самом деле мы видим, как стартует большая кампания по выдавливанию YouTube с российского рынка. Бесплатная порнография для российских жителей на платформе «VK Видео» выглядит как часть этого блистательного плана.

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики

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