Королева Великобритании Елизавета II отметила 70-летний юбилей

…со дня вступления на престол.

Королева Великобритании Елизавета II отметила 70-летний «платиновый» юбилей со дня вступления на престол.

Накануне, в преддверии юбилея Елизавета II устроила публичный прием — в Сандрингемском дворце она встретилась с волонтерами, пенсионерами и членами НКО «Женский институт».

«Юбилей в Сандрингеме — это в какой-то степени возвращение королевы после отмены серии мероприятий осенью из-за опасений по поводу состояния ее здоровья. Это небольшой и неофициальный прием, но такая встреча с представителями разных сообществ ближе всего к ее встречам с народом», — пишет королевский корреспондент «Би-би-си» Шон Кулан.

Елизавета II также обратилась с посланием к народу и поблагодарила подданных за поддержку. «Эта годовщина дает мне возможность задуматься о доброте, за эти годы проявленной ко мне людьми всех национальностей, возрастов и вероисповеданий», — говорится в сообщении.

В своем послании к народу Елизавета II также сказала о желании, чтобы жена ее сына Чарльза — Камилла, герцогиня Корнуолльская — получила статут королевы-консорта после его восхождения на престол.

«Когда <…> мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы будете оказывать ему и его жене Камилле ту же поддержку, которую вы оказывали мне; и мое искреннее желание заключается в том, чтобы, когда время придет, Камилла была бы известна как королева-консорт <…>», — говорится в обращении Елизаветы II.

Статус королевы-консорта означает, что его обладательница имеет равный с королем социальный ранг. При этом, титул не наделяет ее политическими и военными полномочиями правящего монарха.

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Принцесса Елизавета взошла на трон и стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца — короля Георга VI. Елизавета II — самый долго правящий из ныне здравствующих монархов мира. На сегодняшний день она является старейшим из действующих глав государств.

До Елизаветы II дольше всего на британском престоле провела ее прабабушка — королева Виктория. Ее правление продлилось 63 года, семь месяцев и два дня.

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