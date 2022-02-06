Смерть для контраста

Закупка промышленного бария вместо медицинского привела к гибели семи человек и аресту врачей. Кто виноват?

Но кто допустил роковую ошибку, пока неизвестно. Медики не то закупили или производители не то продали? Ответ на этот вопрос сейчас ищет следствие. От него зависит, кто понесет ответственность за гибель семерых (данные субботы) пациентов петербургского консультативно-диагностического центра (КДЦ) № 1, которым в декабре и январе проводили рентген желудка с контрастом, используя препарат с барием.

Как вышло, что в КДЦ № 1 поставили технический барий, а не медицинский — сейчас разбирается следствие. На фото: рентгеновский снимок, для съемки которого пациенту вводили контраст медицинского бария

Контрастную рентгенографию верхних отделов ЖКТ врачи назначают довольно часто при таких заболеваниях, как язва, гастрит, грыжа желудка, новообразования в виде опухоли и др. При этом для контраста медики используют сульфат бария: он отражает рентгеновские лучи и позволяет получать более детальные снимки. Препарат растворяют в воде и дают пациенту выпить перед исследованием и во время него.

Именно после этой, как утверждается, безобидной процедуры, проведенной в КДЦ № 1, с 24 по 26 января шесть петербуржцев в тяжелом состоянии с одинаковыми признаками отравления неизвестным веществом попали в реанимацию больницы им. Боткина. Трое из них (две 60-летних женщины и 42-летний мужчина, отец четверых детей) скончались через несколько часов.

На смертельные отравления ГСУ СК РФ по Петербургу отреагировало уголовным делом по факту «причинения смерти по неосторожности» (ст. 109 ч. 3 УК РФ) и «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 ч. 3 УК РФ). Росздравнадзор в срочном порядке запретил врачам применять партию сульфата бария (по информации городского комитета по здравоохранению, он использовался и в других медучреждениях Петербурга). А следователи затребовали в КДЦ № 1 списки тех, кому в последние два месяца проводили обследование ЖКТ. И выяснилось, что смертью медицинские процедуры обернулись еще для нескольких человек. Сейчас в уголовном деле как минимум семеро погибших и не менее 30 пострадавших.

Виновным в случившемся еще 28 января объявили главного врача КДЦ № 1 Евгения Попова, в тот же день его отправили в СИЗО. По версии ГСУ СК РФ по Петербургу, именно руководитель центра якобы утвердил закупку у петербургского поставщика — ООО «НеваРеактив» — препарата «Барий сернокислый 0,10 (H2O)%». Он не включен в государственный реестр лекарственных средств, не может использоваться в медицинских целях и опасен для здоровья и жизни. Но, как считает следствие, именно этот порошок применяли в качестве контрастного вещества при рентгенографии желудка в КДЦ № 1 в декабре и январе.

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В небезопасном оказании услуг по диагностике, по выводам следователей, участвовала и заведующая отделом лучевой диагностики Городского консультативно-диагностического центра № 1 Елена Медведева. 4 февраля ГСУ СК РФ по Петербургу предъявило обвинение и ей: «Медведева, будучи квалифицированным врачом, достоверно зная, что препарат «Барий сернокислый 0,10 (H2O)%» не является лекарственным препаратом, организовала его использование персоналом». Заведующую, частично признавшую свою вину, суд тоже отправил под арест.

Завотделом лучевой диагностики медцентра Елену Медведеву тоже арестовали. Фото: пресс-служба судов Петербурга

У следствия есть претензии и к поставщику. Как сообщили «Новой» в пресс-службе регионального следственного управления, «действиям руководства коммерческой компании, поставившей промышленный химический препарат в КДЦ № 1, будет дана юридическая оценка. В настоящее время следователями произведена выемка различных предметов и документов, имеющих важность для следствия, а также проводятся допросы».

ООО «НеваРеактив» на протяжении 15 лет производит и поставляет на российский рынок сульфат бария для разных целей. Так, в каталоге продукции компании значатся: «Барий сернокислый 0,10 (H2O)% — химический реактив «ЧИСТЫЙ» отечественного производства, для препаративных, технологических и учебных целей» и похожий товар «Барий сернокислый 0,05 (H2O)%» — химический реактив «ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА» для аналитических и препаративных работ».

По утверждениям химиков, медицинский барий (0,05 (H2O)%) действительно не ядовитый. Смертельно отравиться им невозможно. При рентгеноскопии он хорошо обволакивает слизистую желудка и кишечника, позволяет врачам увидеть четкую картинку, но при этом не всасывается и через желудочно-кишечный тракт полностью выводится из организма. В отличие от медицинского технический или промышленный барий токсичен, способен всасываться в организм и отравлять его.

Как вышло, что в КДЦ № 1 поставили технический барий, а не медицинский?

По словам специалистов, вещества похожи и внешне, и по химической формуле. Теоретически исключить ошибку при закупке нельзя. Главный вопрос для следствия сегодня: кто ее допустил — поставщик или покупатель?

Если в техническом задании на закупку были четко прописаны свойства препарата и назначение, а производитель поставил медикам промышленное средство, то это — его вина. Если же в документации приводилась только химическая формула вещества без описания целей и области применения, то все вопросы — к медикам. Следствие, которое сейчас изучает документы, обещает расставить все точки над i очень скоро.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

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