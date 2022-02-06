Наталья Рудова рассказала о боли во время прошлых отношений

Наталья Рудова решила ответить на вопросы фанатов на своей странице в Instagram. Среди нескольких постов в Stories актриса пояснила о боли, которую она испытала во время прошлого романа.

Личную жизнь Наталья Рудова держит в секрете. Периодически в Сети появляются слухи о ее романах с известными мужчинами, однако со временем они не получают подтверждения. Несколько раз актриса получала предложения руки и сердца, но пока никому из ухажеров не удалось повести ее под венец. Вероятно, звезда сериала “Универ” ищет идеального мужчину, который, как она пояснила в одном из недавних интервью, должен быть похож на ее отца.



Изображение взято с: instagram @rudovanata

Один из фанатов решил спросить у актрисы, была ли она в отношениях из-за сильной привязанности. На это Рудова написала, что романы в ее жизни были по любви, а также призналась, что страдала, хотя и испытывала самые искренние чувства.

Источник: www.instagram.com