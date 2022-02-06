 

Рита Дакота заболела на Бали

06.02.2022, 17:28, Разное
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Рита Дакота отправилась вместе с возлюбленным Федором Белогаем и дочерью Мией на Бали. Несмотря на ожидания отличного отдыха, певица заболела, о чем пояснила фанатам в Instagram.
Рита Дакота сообщила, что чувствует себя ужасно. Она подхватила вирус, который стал причиной конъюнктивита, повышения температуры тела, ломоты в теле. Состояние не дает звезде спокойно спать, поэтому она просыпается через каждые пол часа. Несмотря на ухудшение самочувствия, Дакота увидела плюсы в своей ситуации. Речь идет о невероятной красоты рассвете, который ей пришлось встретить.

Стоит отметить, что возлюбленный певицы уехал на другую часть острова, что многие фанаты расценили как последствие ссоры. Сама Дакота пока не комментирует эти догадки. Помимо певицы, вирусом заразились и две няни, которые должны были помогать ей, ухаживая за дочкой.

Источник: www.instagram.com



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