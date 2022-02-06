 

Ольга Волкова заявила о необычных способностях

06.02.2022, 15:13, Разное
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Известная актриса Ольга Волкова в одном из интервью пояснила о своих необычных способностях, с помощью которых она смогла продлить жизнь своему мужу.
На сегодняшний день Ольга Волкова живет сама, её муж умер шесть лет назад. По её словам, она очень скучает по нему.

Супруг Ольги Волковой был главным художником Большого театра кукол Владимира Ховралева. На момент смерти ему было 84 года. Это стало большим потрясением для актрисы. Поэтому на сегодняшний день она по-прежнему волнуется за сложившиеся жизненные обстоятельства. Актриса говорит, что ее муж не смог бы прожить так долго, если бы не она.

Ещё с ранних лет она интересовалась медициной. Ольга Волкова даже окончила курсы мануальной терапии и всегда интересовалась литературой на эту тему. У неё с собой всегда есть аптечка, которая по словам актрисы, неоднократно выручала её и близких людей. Ольга Волкова поделилась, что она будто бы ощущает, чем может помочь человеку, таким образом она помогала своем мужу. Люди, которые её знают, также не отрицают этих способностей.

К тому же, Ольга Волкова пояснила о своей способности поддерживать связь с умершими людьми. У неё в жизни была ситуация, когда она узнала, что должна 200 долларов. На то время, после смерти супруга, у неё не было таких денег. Она была обеспокоена таким положением дел. В этот период времени к ней пришел друг внучки Яны, и она разрешила взять ему на балконе, что нужно, там он нашел 200 долларов.

Актриса верит, что эти деньги передал ей супруг, поскольку она была уверена, что не оставляла там никаких заначек.
Напоминаем, что Ольга Волкова была замужем трижды. Её первым мужем был Леонид Волков, второй – Николай Волков, а третий – Владимир Ховралев.

Источник: www.starhit.ru



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