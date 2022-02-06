 

Татьяна Навка прислушивается к мнению своего мужа

06.02.2022, 15:13, Разное
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Фигуристка Татьяна Навка поделилась информацией о том, что она прислушивается к мнению своего мужа, но иногда не согласна с его критикой.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков являются супругами уже на протяжении шести лет. Как и в каждой паре у них случаются разногласия, но они быстро приходят к единому мнению.

На сегодняшний день фигуристка готовится к выступлению на шоу «Лебединое озеро», на это уходит немало времени. Зато она уверена в своих силах и утверждает, что спектакль понравится зрителям. Её муж имеет некоторые сомнения насчет правильности решения своей жены.
Как выяснилось, пресс-секретарь президента пытался убедить Татьяну Навку не ставить именно этот спектакль на льду. Её супруг также был уверен, что это не самая лучшая идея, по причине тривиальности этой постановки и неприятных воспоминаний, что связаны у русского народа с ней.

Татьяна Навка рассказывает, что во время траура в Советском Союзе все каналы транслировали «Лебединое озеро», она же поставила цель изменить впечатление россиян насчет этого спектакля. Она признает, что ее муж не в восторге от этой идеи, но уверена, что сможет изменить его мнение. Несмотря на какие-то недопонимания, она всегда ценит мнение Дмитрия Пескова и прислушивается к нему, если солидарна с ним.

Фигуристка признается, что когда-то ее расстраивала критика мужа, но на сегодняшний день она спокойно относится к замечаниям. К тому же, она способна аргументировать своё собственное мнение, и порой супруг соглашается с ней. Дмитрий Песков не в восторге, что его жена так много времени проводит на тренировках, но он понимает, что это часть её жизнь и это занятие ей по душе. Безусловно, времени на семью остается не так много, и фигуристка сожалеет об этом.

Их дочь тоже активно занимается спортом. Она пошла в первый класс, но в то же время успевает тренироваться и участвовать в соревнованиях. К тому же она занимается изучением иностранных языков, причем одновременно учит три языка. Известная мама утверждает, что очень хочет, чтобы Надя была развитым ребёнком.

Источник: www.starhit.ru



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