Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули в совет директоров «Газпрома»

…вместо зятя Назарбаева.

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера выдвинули в совет директоров российской компании «Газпром» вместо Тимура Кулибаева — зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Список кандидатов опубликован на сайте компании.

Герхард Шредер. Фото: picture alliance / Contributor / Getty Images

В общей сложности в ее совет директоров выдвинули 11 человек. Среди них — глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и зампредправительства Александр Новак. Все, кроме Шредера, уже состояли в совете директоров «Газпрома».

При этом в январе в совет директоров «Газпрома» Кулибаева предлагало выдвинуть правительство России. В финальном списке кандидатов его не оказалось.

Окончательные состав совета директоров «Газпрома» утвердят во время собрания акционеров. Его планируют провести 30 июня в Петербурге.

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