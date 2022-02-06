Мнение: КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ Беседа с Алексеем Рощиным

Ура! Мой канал после полуторанедельного перерыва возобновил работу! И начинаем необычно – со стрима, который я провел с американским профессором (и нашим эмигрантом) из Колледжа Искусств в штате Пенсильвания. Поговорили о самом насущном – о либерализме и о том, почему его так ненавидят все в России.

Если досидите до конца – узнаете, почему я уверен, что либерализм – самое перспективное политическое движение в России, которое находится сейчас в самой низкой точке своей политической траектории. Дальше – только вверх!