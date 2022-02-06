«Картинка должна быть одна, и желательно — от Russia Today»

МИД запретил работу Deutsche Welle в РФ и грозится признать издание иноагентом. Как этот шаг приближает нас к закрытию инфополя страны.

Днем, в четверг, МИД РФ объявил о закрытии корпункта немецкой медиакорпорации Deutsche Welle в Москве и прекратил спутниковое вещание DW. Кроме того, власти РФ намерены аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро и «инициировать процедуру» признания «Немецкой волны» СМИ-иноагентом. Так на Смоленской площади решили ответить на запрет вещания в Германии государственного канала RT из-за отсутствия у него лицензии. И все это произошло прямо накануне первого визита нового канцлера Германии Олафа Шольца в Москву. Рассказываем, в чем суть конфликта, в котором МИД РФ вывел вопрос медиакорпораций на межгосударственный уровень.

Фото: DW

«Нами играют, как мячом»

Официальное уведомление о закрытии московского бюро шеф корпункта Юрий Решето получил лишь к вечеру, 3 февраля. Согласно документу, офис Deutsche Welle в российской столице закрывается с 9 утра пятницы.

При этом директор Deutsche Welle Петер Лимбург заявил, что компания продолжит освещать ситуацию в России. «И даже если нам в конечном итоге придется закрыть офис, это не повлияет на наше освещение событий в России. На самом деле мы только увеличим объем вещания», — сказал он.

Лимбург назвал принятые Россией меры чрезмерными: «Нами играют, как мячом, а

подобное происходит с медиа только в автократиях.

Мы всецело протестуем против абсурдной реакции российского правительства». Глава DW подчеркнул, что редакция будет оспаривать эти меры законным путем.

С критикой действий властей РФ выступила и Ассоциация немецких журналистов (DJV). Там призвали президента РФ Владимира Путина снять запрет на вещание Deutsche Welle и вернуть аккредитации журналистам компании. «Нет никаких оправданий для такой радикальной цензуры», — пояснил глава DJV Франк Убералль. В профсоюзе назвали действия Москвы «дешевым упреком» в ответ на запрет вещания RT DE в Германии.

RT vs DW

Тема запрета вещания Deutsche Welle в РФ поднимается не в первый раз. В сентябре 2019 года, на фоне московских протестов, комиссия Госдумы по расследованию о вмешательстве в дела РФ призывала МИД закрыть московское бюро Deutsche Welle, потому что журналисты издания якобы нарушили законодательство об экстремизме, митингах и агитации и «призывали принять участие в несанкционированных акциях». Депутатов тогда возмутили публикации маршрутов акций в твиттере издания, а также материалы о блогере Владиславе Синице, осужденном за пост о детях силовиков.

Однако той же осенью глава МИД РФ Сергей Лавров высказался против санкций в отношении западных СМИ, в том числе DW, а депутаты Госдумы и представители «Немецкой волны» встретились в Москве. После этого тема запрета на вещание Deutsche Welle ушла из повестки надолго.

Заново конфликт разгорелся в сентябре 2020 года, когда YouTube заблокировал два немецкоязычных канала Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part («Недостающая часть»). Первый канал попал под запрет видеохостинга за нарушение условий пользования YouTube —

на RT DE распространялись материалы о «вреде» вакцинации, бессмысленности коронавирусных ограничений и о теориях заговора вокруг пандемии COVID-19.

Второй канал — Der Fehlende Part — руководство RT создало сразу после бана первого, что также нарушило правила YouTube.

«Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия. Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в РФ «Дойче Велле» и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты <германских телеканалов> ARD и ZDF», — писала тогда глава Russia Today Маргарита Симоньян. Она и далее многократно призывала власти РФ закрыть корпункт DW в ответ на неудачи ее телеканала.

Правительство ФРГ объясняло, что решение о блокировке RT на YouTube принимает сам YouTube, а никак не власти Германии, однако Сергей Лавров на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в Москве настаивал, что «германское правительство имеет к происходящему непосредственное отношение».

Фото: EPA-EFE

16 декабря немецкоязычная редакция RT создала еще один канал на YouTube в обход ограничений — RT auf Sendung. В тот же день канал снова заблокировали за все то же нарушение внутренних правил, а Роскомнадзор пригрозил YouTube ответными мерами.

Еще летом 2021 года RT DE попытались получить лицензию для вещания в Германии через Люксембург, но их заявка была отклонена, так как вопрос о вещании в данном случае могут решить только власти ФРГ. Тогда руководство немецкоязычного RT решило пойти в обход норм Евросоюза и получило лицензию на вещание в Сербии. По этому документу RT DE начал вещание в Германии 16 декабря через интернет и спутник, а уже 22 декабря Европейский оператор спутниковой связи снял телеканал с вещания.

Руководство RT ссылается на то, что и Сербия и Германия ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном вещании, однако власти ФРГ считают, что лицензирование телеканала должно проходить в германском регуляторе и ссылаться на документы, выданные другой страной здесь неуместно.

Земельный медиарегулятор Берлина и Бранденбурга возбудил против RT DE дело о нарушении законодательства о СМИ, а Commerzbank прекратил обслуживание счетов медиакомпании. При этом

в правительстве ФРГ тогда подчеркнули, что не имеют никакого отношения к решениям банков по сотрудничеству с российским телеканалом.

Последней каплей для российского МИД стала приостановка вещания RT DE в немецкоязычном интернете, приложениях и по ТВ 2 февраля. Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) Германии приняла такое решение, так как телеканал так и не обзавелся нормальной немецкой лицензией и пытался вещать с сербским документом. «Это полная чушь. Вещать не прекратим. <…> Отдельно напоминаю немецкому регулятору, что сегодня годовщина Сталинграда», — отреагировала на это Маргарита Симоньян. Вслед за этим на Смоленской площади пообещали ответные меры — причем против аккредитованных немецких журналистов в целом.

60 лет под цензурой

Deutsche Welle начала вещать из западногерманского Бонна на русском языке в 1962 году. За это время на волнах радиостанции появлялись Александр Гинзбург, Светлана Алексиевич, Василь Быков, Владимир Буковский, а также зачитывались запрещенные в СССР «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака и воспоминания Андрея Сахарова. При этом до 1988 года DW «пробивалась» в СССР через глушилки, постоянно меняя частоты, чтобы успеть сообщить короткие новости, и увеличивая время вещания летом, когда слушатели выезжают за город, где глушилки работают не так эффективно.

Уже в 1990 годах DW можно было послушать на некоторых FM-волнах, а в XXI веке радиостанция почти полностью перешла в интернет. Сейчас у DW есть лицензии на вещание в РФ на английском и немецком языках до 2027 и 2025 гг. соответственно, при этом в обеих сетках есть окна вещания на русском языке.

В распространенном для СМИ заявлении МИД Германии заявил, что «решительно отвергает сравнение Deutsche Welle с каналом RT DE». В правительстве ФРГ настаивают, что Deutsche Welle функционирует «как независимое СМИ, сотрудники которого уже много лет работают в РФ в качестве внештатных журналистов на основании действующего законодательства и с соответствующей лицензией». При этом деятельность Deutsche Welle регулируется специальным законом об этой медиакорпорации и финансируется из бюджета ФРГ, а правление компании назначается при участии государства.

Фото: East News

МИД Германии также напомнил, что RT DE не обращался за лицензией в германские органы власти и продолжал вещание в стране. Там отдельно заметили, что для RT действуют те же правила, что и для других телеканалов, и компания может в любой момент обжаловать запрет на вещание в германском суде.

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Москву уже отмечала, что RT DE по-прежнему имеет доступ на правительственные пресс-конференции и работает на демонстрациях, поэтому нельзя говорить, что власти мешают работе журналистов. РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ добавляет, что в ходе той беседы Лавров предлагал Бербок «пути выхода» из ситуации с RT, но она не стала их обсуждать. На итоговой пресс-конференции Бербок повторила, что вопрос нарушения правил YouTube со стороны RT DE никак не касается властей ФРГ.

В четверг российское внешнеполитическое ведомство, помимо прочего, заявило о намерении запретить въезд в страну «представителям государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE». По сведениям РБК, МИД РФ уже запросил у аккредитованных в РФ немецких СМИ данные о госфинансировании и намерен привести в действие все ограничительные меры со следующей недели. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже вечером, 3 февраля, запретил журналистам DW проходить на мероприятия нижней палаты парламента.

Эти шаги принимаются прямо накануне первого визита в Москву нового канцлера Германии Олафа Шольца

— он, по данным Sueddeutsche Zeitung, встретится с Владимиром Путиным уже 15 февраля. Сам Шольц заявлял о намерении обсудить кризис у границ Украины и сосредоточение российских войск. В правительстве ФРГ не ответили на вопрос «Новой газеты» о том, станет ли ситуация вокруг DW темой для обсуждения на предстоящей встрече.

При этом источник РБК говорит, что в правительстве РФ есть намерение «откатить» ситуацию. «Если в Германии возобладает здравый смысл и прекратятся гонения на российские СМИ, то в Москве с удовольствием вернут ситуацию в статус-кво», — пояснил он.

«Нет даже попыток прикрыть политическое применение нормы закона»

Галина Арапова,*

медиаюрист, директор Центра защиты прав СМИ**

— Нельзя сказать, что это <санкции против DW> может стать первым случаем, когда иностранное СМИ признают «иностранным агентом». То же происходило с «Медузой»*, The Insider*, «Радио Свобода»**. Де-юре они все зарегистрированы в других государствах. Вообще закон сформулирован таким образом, что он дает возможность признать иностранным агентом любое зарегистрированное в другом государстве юридическое лицо, которое имеет иностранные деньги. Получается, что это такая очень универсальная дубинка. Теоретически ее можно использовать даже против университета Сорбонны, потому что это тоже иностранное юридическое лицо (там же не говорится — иностранное СМИ), у которого есть иностранные деньги и которое распространяет публичную информацию.

Важно другое: прямым текстом говорится, что возможное включение Deutsche Welle в реестр иноагентов — это ответное действие за то, что RT обидели в Германии. Нет даже попыток прикрыть политическое применение нормы закона. Получается, что закон не один для всех: его применяют не в законных, а в политических целях.

Против Deutsche Welle грозят применить целый спектр репрессивных мер: и закрытие корпункта, и лишение аккредитации, и проверка с перспективой включения в список иностранных агентов. За то, что обидели нашу Russia Today. Это не делает чести государственным органам, которые применяют закон. Нам же все время говорят, что закон об иноагентах призван защитить нас от иностранного влияния, что он вполне в правовом русле, соответствует Конституции. Здесь же мы видим, что нет ни одного нарушения со стороны Deutsche Welle, за которое их могли бы лишить аккредитации. Нет никакой публикации, которая бы нарушила нормы действующего законодательства. На них никто не подавал в суд.

Если они не нарушали закон, то

все эти ограничительные меры — в чистом виде политическая санкция. И они этого даже не скрывают, даже не пытались.

Закон о СМИ гарантирует свободную работу зарубежных корреспондентов, так же как и российских. В РФ лишить аккредитации можно при каком-то конкретном правонарушении — так написано в правилах МИД. В них сказано, что отозвать аккредитацию можно у конкретного корреспондента. От Deutsche Welle там был аккредитован руководитель корпункта Юрий Решето. Его могли лишить аккредитации, но вместо этого они под корень вырубили всю редакцию. Большой вопрос, насколько это законно.

Можно сказать, что МИД весьма расширительно толкует собственные правила, огульно. Мы дошли до небывалого уровня противостояния в сфере медиа. Война идет на уровне обмена журналистами.

Слава богу, что Reuters, Associated Press, Bloomberg пока не трогают. Но, повторюсь, такой прецедент уже был — это пройденный этап. Но когда начнут бомбить Bloomberg, это будет означать полное цензурное закрытие страны, внутри которой будут работать исключительно пропагандисты. Мы уже движемся в эту сторону. Другие корпункты иностранных СМИ воспринимают каждое признание очередного СМИ иноагентом как сигнал — мы можем быть следующими.

Невозможно освещать жизнь в стране только силами своих собственных подконтрольных журналистов. Всегда должны быть обмен информацией, взгляд изнутри глазами других СМИ — иностранных. Картинка должна быть разнообразной. К сожалению, сейчас видно, что мы идем к тому, что картинка должна быть одна, и желательно — от Russia Today.

Никита Кондратьев, Александра Новикова

*Минюст РФ внес людей и издания в реестр СМИ, выполняющих функцию «иноагента»

**Минюст РФ внес организацию в реестр НКО, выполняющих функцию «иноагента»

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