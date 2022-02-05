Мнение: Запрещенный “Колумбайн”

Запрещенный "Колумбайн"

Авторы канала Неудаща @dirtytatarstan критикуют (https://t.me/dirtytatarstan/25697) недавнее решение Верховного суда признать (https://t.me/rybar/23841) субкультуру «Колумбайн» террористической организацией в России. Их аргументация сводится к следующим пунктам:

🔻 Организованного движения «Колумбайн» не существует, называть его террористическим бессмысленно.

🔻 Мера лишена смысла и не остановит расстрелы: исламский терроризм тоже запретили, но он не исчез.

🔻 Теперь правоохранительные органы без повода будут отправлять за решетку школьников за картинки с «Колумбайном» в VK.

В декабре 2021 года мы выпустили большое расследование (https://t.me/rybar/22789) о движении «колубмайнеров» в России. До этого мы тщательно изучили тему, ознакомились с закрытыми и открытыми трудами экспертов-психологов и социологов при российских силовых ведомствах.

Пробежимся по основным пунктам:

🔸 К середине 2021 года только в VK было зарегистрировано свыше четырех тысяч пабликов, посвященных популяризации школьных расстрелов. На данный момент централизованной работы по блокированию этих ресурсов нет. При этом у правоохранительных органов есть успешные примеры запрета групп сторонников «Исламского государства» и других подобных структур.

🔸 «Колумбайнеры» — децентрализованная террористическая организация нового типа, которой не нужны формальный лидер или жесткая вертикальная иерархия. Разве отсутствие этих признаков мешает одним и тем же людям создавать десятки тематических сообществ и подталкивать их участников к терактам? Вспомним гражданина Украины Ярослава Овсюка (https://t.me/rybar/22725), который подстрекал подростков из Казани, Воронежа (https://t.me/rybar/23758) и даже Турции (https://t.me/rybar/22726) к убийствам.

🔸 Пример борьбы с исламским терроризмом как раз, наоборот, показателен. Достаточно просто сравнить количество терактов в стране сегодня относительно 2000-х годов. Кто-то полагает, что на это никак не повлияли жесткие меры в виде оперативной работы или централизованного мониторинга экстремистского контента?

🔸 Оппозиционные и западные СМИ любят (https://t.me/pezdicide/255) рассказывать про «репрессивное правосудие» и надуманные обвинения в адрес «колумбайнеров». Вот только чаще всего невинные подростки изготавливают бомбы, а также одобряют и сами планируют теракты. Случаи с Ярославом Иноземцевым (https://t.me/rybar/23823) или несостоявшимися нижегородскими стрелками (https://t.me/rybar/23748) довольно показательны. И к чему разговоры про «закручивание гаек», когда в стране уже произошли трагедии в учебных заведениях Керчи, Казани и Перми с десятками жертв?

Признание «колумбайнеров» террористической структурой — не избыточная мера. Это признак реального осознания государством угрозы от деструктивной субкультуры и восприятие ее фактором дестабилизации страны и общества.

Мы неоднократно писали, что для борьбы с движением «Колумбайн» необходим комплексный подход. По отдельности инициативы эффективны не будут: например, школьные психологи не помогут оградить учащихся от растущей массы «групп смерти», часть которых вовсе создаются с территории соседних государств.

Поможет только одновременное применение всех мер — от борьбы с подростковой травлей до создания специальной уголовно-правовой модели противодействия децентрализованным деструктивным объединениям нового типа. И признание движения «Колумбайн» террористической организацией стало важным шагом в этом направлении.

https://t.me/rybar/23894 – цинк

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