Мнение: Завершение

Оперштаб Москвы отменил карантин по COVID-19 в классах школ и группах детских садов. Очные занятия для таких классов возобновляются 7 или 8 февраля по решению школы.

Сегодня же Попова отменила «перчаточный режим». Все остальные столь же бессмысленные ограничения пока остаются.

Мы можем наблюдать, как быстро в России явочным порядком разваливается состояние «пандемии», причем парадоксальным образом на фоне подъема заболеваемости, рекордном для двух последних лет. При этом власти продолжают упорно придерживаться версии, что мы имеем дело с тем же самым коронавирусом, что и два года, и год назад. Разве что «штамм другой».

В неприкосновенности остается главный процесс — вакцинирование. Но темпы вакцинации не просто снизились, они буквально рухнули. Повторная вакцинация идет тоже крайне низкими темпами, а главный тревожный фактор — детская вакцинация от страшного коронавируса — умирает буквально на глазах. Нет ни стремления родителей, ни мобилизации административного ресурса на продвижение этого процесса. Да, инерция остается, и именно на инерции все еще проводятся разнообразные мероприятия. Но общая обстановка такова, что проект «пандемия» на территории России очевидным образом разваливается. С оцифровкой населения положение дел тоже далеко от всех ранее заявленных параметров и тоже буксует и проваливается.

И всё это происходит на фоне столь же быстрого торможения проекта по всему миру. Протесты приобрели массовый и повсеместный характер, и хотя они не привели к отказу от достигнутых позиций, которые сумели захватить строители «новой нормальности», но и дальнейшее продвижение проекта выглядит избыточно затратным.

Фактически остается узнать, удастся ли силам, которые стоят за нынешним мировым мором и геноцидом, продавить Пандемийное соглашение, которое должно (по замыслу архитекторов «новой нормальности») создать новый порядок, отменив прежние балансы. Этот вопрос всё ещё неясен. Теоретически, если бы террор удалось удержать на прежнем уровне, Соглашение с высокой долей вероятности могло быть принято, однако сейчас его будущее под вопросом. Возможен вариант, что его все-таки примут, но сугубо в декларативной форме, не обязывающей подписавшие его страны придерживаться исполнения его положений. Если так — то можно будет с полной уверенностью говорить о том, что нынешний проект «новой нормальности» своих целей не достиг и провалился.

Правда, нельзя сказать, что в этом случае всё будет позади. «Пандемия» показала, что не менее половины населения планеты готово с той или иной степенью добровольности подчиниться любому абсурду. И менее всего свои права и свободы намерены защищать жители так называемого «свободного мира». Как раз он продемонстрировал, что «свободные люди» в наибольшей степени несвободны и без особых проблем отдают свои права в обмен на фантик «безопасности». Которая на самом деле таковой не является. Мы, к счастью, к «свободному миру» не относимся. И поэтому в России проект «новой нормальности» столкнулся с одной из наиболее эффективных форм сопротивления. Что и выразилось в результате.

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