 

Ученые предположили активность вулкана Везувий уже в ближайшем столетии

05.02.2022, 17:42, Разное
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Швейцарские ученые-вулканологи провели исследование, посвященное вероятным перспективам активности известного вулкана Везувий в Италии. По мнению исследователей, последний может активизироваться уже в ближайшем столетии.
В ходе научной работы ученые, представляющие Швейцарский федеральный технологический институт (Цюрих), тщательно изучили кристаллы гранита, которые были найдены ранее в отложениях застывшей магмы. Анализ образцов показал, что извержение Везувия может быть вполне реальным уже в текущем веке. Примечательно, что в последний раз один из известнейших вулканов планеты проявлял свою активность почти столетие назад – в 1944 году.

Впрочем, вулканологи поспешили успокоить общественность: по их мнению, бояться каких-либо разрушений объектов инфраструктуры не приходится, ведь для достаточно крупного извержения вулкану нужно накапливать магму очень долго. Единственными возможными проблемами предполагаемое событие может грозить лишь авиакомпаниям, в работе которых могут быть некоторые сбои.

Источник: vevby.ru



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