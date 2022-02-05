Мать Юлианны Карауловой тяжело перенесла её расставание с Русланом Масюковым

Юлианна Караулова и Руслан Масюков вместе выступали с песней «Нет тебя». Деловые отношения музыкантов стали началом личных отношений, но спустя некоторое время Юлианна Караулова стала инициатором расторжения взаимоотношений.

Юлианна Караулова разорвала отношения с музыкантом Русланом Масюковым спустя год после окончания «Фабрики звезд», поскольку со временем ей стало некомфортно в отношениях с ним.

Певица рассказала, что их расставание произошло по обоюдному согласию. Кроме того, они ещё какое-то время хорошо общались. Юлианна Караулова поделилась, что они больше не испытывают чувство влюбленности, а какие-то бытовые моменты начали приносить негативные эмоции.

Также Юлианна Караулова пояснила о том, что её мать была очень расстроена разрывом их отношений, поскольку хорошо относилась к Руслану Масюкову.

На данный момент певица вышла замуж за известного продюсера Андрея Черного. В мае прошлого года у них родился сын, которого они назвали Александром. Декретный отпуск Юлианны Карауловой длился недолго, поскольку она захотела вернуться к своему творчеству как можно раньше.

Источник: www.starhit.ru