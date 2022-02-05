 

За положительные комментарии о власти пожилые россияне получат двойную пенсию

05.02.2022, 15:11, Разное
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Правительство России сообщило о завершении разработки сетевой стратегии поддержки инициатив федеральных властей.

Суть документа предполагает материальное поощрение лиц пенсионного возраста за «честную и справедливую оценку действий высших должностных лиц и государственных институтов в телекоммуникационной сети Интернет».

россияне получат двойную пенсиюИз документа следует, что все пожилые россияне, которые напишут комментарии или тексты в поддержку инициатив власти смогут рассчитывать на ежемесячную пенсию в двойном размере. При этом в правительстве не планируют увеличивать расходную часть федерального бюджета, а выплаты будут произведены за средства, которые вычтут из пенсий граждан, оставляющих негативные комментарии о действиях властей.

– Давайте посудим сами. Не нравится человеку власть, выбранная его же согражданами, настолько, что он готов день и ночь жаловаться на неё, на разруху, на маленькую пенсию. Значит, нужно лишить его этих, как он называет их, подачек, а его пенсию отдать адекватному гражданину, – пояснил советник главы правительства Андрей Макаров.

Для права получить пенсию «недовольных» соотечественников гражданам придётся пройти верификацию своих аккаунтов через сайт «Госуслуги» и привязать к своему профилю страницы в соцсетях. Также для контроля честности и прозрачности будет создана специальная мониторинговая группа, которая проверит количество и качество комментариев. Для получения выплаты необходимо написать не менее 5 тысяч знаков о хорошей работе властей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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