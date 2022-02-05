 

Медики рассказали об игнорируемых симптомах рака желудка

05.02.2022, 13:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Доктора рассказали, какая симптоматика может указывать на рак желудка. Специалисты считают, что чувствительность к продуктам может быть возможным симптомом заболевания.
В начале болезни часто нет никаких признаков проблемы, поэтому пациенты не видят взаимосвязи своего симптома с онкологией. Они игнорируют симптом и считают его чувствительностью желудка или даже непереносимостью определенной пищи. Медики называют это одной из причин, отчего у двух третей больных обнаруживают рак желудка на поздней стадии.

Доктора рекомендуют быть особенно внимательными, если у людей возникает рвота, тошнота и отрыжка. Стоит насторожиться при отвращении к мясу, кофе, спиртным напиткам, фруктам. Также регистрируется и общая симптоматика онкологических болезней. Сюда относят истощение, усталость, понижение работоспособности. При раке желудка может быть постоянная боль, расстройства ЖКТ, вздутие, проблемы с глотанием и утрата аппетита. Людям необходимо помнить, что обнаружение рака на ранних стадиях увеличивает шансы на выздоровление.

Источник: lenta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Политолог: Намечается союз России и Запада для отстранения Лукашенко от власти

06.11 / Мнение: Коронавирус сразил на берегу Карибского моря…

18.01 / Модный винтаж: королева Летиция вышла в свет в платье свекрови 40-летней давности

30.12 / В России приняли закон о новой методике расчета МРОТ: что это значит

26.07 / Найдено место на Земле с полным отсутствием жизни

22.07 / Мнение: Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал

15.06 / Ученые: Анализ активности генов поможет выбирать эффективное лечение опухолей почек

26.01 / Forbes: российские миллиардеры за месяц потеряли $28 млрд

30.08 / Мнение: Пожизненно-нежелательный Идрак

18.04 / «Она была бы в ужасе»: друг Валентины Легкоступовой оценил ток-шоу про покойную звезду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика