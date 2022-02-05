Медики рассказали об игнорируемых симптомах рака желудка

Доктора рассказали, какая симптоматика может указывать на рак желудка. Специалисты считают, что чувствительность к продуктам может быть возможным симптомом заболевания.

В начале болезни часто нет никаких признаков проблемы, поэтому пациенты не видят взаимосвязи своего симптома с онкологией. Они игнорируют симптом и считают его чувствительностью желудка или даже непереносимостью определенной пищи. Медики называют это одной из причин, отчего у двух третей больных обнаруживают рак желудка на поздней стадии.

Доктора рекомендуют быть особенно внимательными, если у людей возникает рвота, тошнота и отрыжка. Стоит насторожиться при отвращении к мясу, кофе, спиртным напиткам, фруктам. Также регистрируется и общая симптоматика онкологических болезней. Сюда относят истощение, усталость, понижение работоспособности. При раке желудка может быть постоянная боль, расстройства ЖКТ, вздутие, проблемы с глотанием и утрата аппетита. Людям необходимо помнить, что обнаружение рака на ранних стадиях увеличивает шансы на выздоровление.

Источник: lenta.ru