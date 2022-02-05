Чо напрыгиваешь? – Личное мнение

Мать компактного исполнителя Тимати Яковлевна постоянно напрыгивает на бывшую невестку.

«У меня не было пока ни одной невестки, если что», — тут же объяснилась Яковлевна.



Фото: Соцсети

И действительно, война выиграна свекровью. Где та Настя? Никому не нужна.

Чо напрыгиваешь тогда?

Очевидно, что улетев на месяц «по делам» без ребёнка, Решётка Балконская рано или поздно вообще отдаст сына на воспитание бабушки.

Это поначалу инстинкты взыграли. Не покажу ребёнка, буду сама ему матерью, решила тогда наложница миниатюрного рэппера, чтобы он 20 раз подумал, прежде чем уходить.

С точки зрения Яковлевны, такой итог войны был всё равно победой. Девка выпилилась, а у бабушки уже есть, кому совать палец ноги в рот и воспитывать.

Да и дальше ведь всем всё было понятно — всё равно мальчик будет мешать Балконской устраивать личную жизнь.

«Невестка должна с уважением и благодарностью относиться к свекрови хотя бы за то, что та его родила и воспитала. Если ты невестка- ищи компромиссы, не отвергай помощь свекрови и никогда не говори о матери мужа плохо, в его присутствии…», — научила Яковлевна всех будущих невесток разом.

Настя нарушила правила свекрови и проиграла. Теперь, под тридцатник, у неё дела с Рудовой, а сын через годик-два пропишется у несостоявшейся свекрухи.

Так чего напрыгивает Яковлевна? Почему не может успокоиться даже после победы?

Очевидно, что война далась ей тяжело — переживает бабушка.

А ваши свекрухи вам озвучили свои правила?

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