Принц Гарри рассказал поклонникам о своем эмоциональном состоянии

Внук королевы Великобритании Елизаветы II Гарри переехал со своей женой Меган Маркл в США. Невзирая на невыполнение своих многочисленных обязательств, герцог Сассекский чувствует эмоциональное истощение.

После того, как пара переехала, принц Гарри собирался опубликовать свои подкасты, снять фильмы и написать книгу. Но на сегодняшний день ни один из вышеприведенных пунктов не был исполнен. Зато принц Гарри сразу же оказался в эпицентре скандала: его обвиняли в постоянных жалобах на жизнь в королевской семье, а также в разочаровании насчёт жизни с США.

Таким образом, ряд необдуманных действия принца Гарри привел к тому, что у него становится все меньше сторонников. Зато число противников растет с каждым днём. Что касается недоброжелателей, то конечно же они выразили свое мнение насчёт последнего выступления принца. Внук Елизаветы II заявил о своем эмоциональном состоянии и даже попробовал вызвать к себе сострадание.

В сети Интернет сразу возникло множество вопросов и догадок: каким образом принц Гарри оказался в таком положении, если на данный момент он не работает. Совместно со своей женой Меган Маркл он опубликовал единственный выпуск шоу, и после этого больше они не появлялись на публике. Позднее стало известно, что супружеская пара нарушила пункты контракта со Spotify.

Также пара столкнулась с проблемами с компанией Netflix, поскольку именно с ней был заключен договор о съемке фильмов. Соответственно, они не выполнили условия контракта. На данный момент принцу Гарри и его супруге Меган Маркл грозит чёрный список Голливуда за невыполнение обязательств.

Источник: www.wday.ru